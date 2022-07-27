«Страданий больше не будет. Бой окончен». Сегодня Риксену исполнилось бы 46

Каким мы навсегда запомним бывшего полузащитника «Зенита».

Драки с Канчельскисом и Радимовым

Летом 2006 года в «Зенит» пришел большой тренер — Дик Адвокат. А одним из первых новичков при голландце стал его соотечественник — правый защитник и хавбек Фернандо Риксен. Адвокат хорошо знал этого игрока по работе в «Рейнджерс», да и российским любителям футбола Риксен был известен по скандальному эпизоду с Андреем Канчельскисом. В начале 2000-х они вместе играли в «Рейнджерс» (в том числе под руководством Адвоката), а на одной из тренировок подрались. Позже Канчельскис в интервью «СЭ» вспоминал: «Риксен сам виноват. Прыгнул мне в ноги, я ему сказал пару ласковых, он ответил. После чего получил в пятак. Я человек терпеливый, но всему есть предел. Потом тут же прибежал Адвокат нас разнимать».

В Санкт-Петербург Риксен приезжал уже опытным футболистом — на момент трансфера голландцу было 30 лет. Сперва «Зенит» арендовал Фернандо у «Рейнджерс», а через полгода выкупил. За эти шесть месяцев новичок прекрасно себя проявил: всего через несколько дней после трансфера Риксен дебютировал в Раменском, причем сразу в стартовом составе. До самого конца чемпионата-2006 голландец всегда выходил в основе и был заменен лишь раз. Он же за эти полгода забил по победному мячу в ворота «Ростова» и нальчикского «Спартака».

2007 год начался со скандала: прямо во время товарищеской встречи с «Малагой» Риксен подрался с Владиславом Радимовым. Судья удалил обоих, но футболистов это не успокоило — они продолжили выяснять отношения за бровкой, так что их пришлось разнимать тренерскому штабу. Радимов за это был лишен капитанской повязки, а Риксена вполне могли отчислить.

Анатолий Тимощук и Фернандо Риксен с трофеем. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Чемпион России, обладатель Кубка УЕФА

К счастью, конфликт был исчерпан, а «Зенит» вскоре начал первый в своей российской истории золотой сезон. Риксен начинал чемпионат основным, но травмы помешали ему отыграть 2007-й год полностью. Однако главного он добился: сине-бело-голубые впервые стали чемпионами России, и Риксен был напрямую к этому причастен. В золотом матче с «Сатурном» Фернандо не играл, но находился на скамейке запасных и ярко отмечал успех вместе с командой.

Голландец был частью «Зенита» и в триумфальном евросезоне-2007/08. Опять же, раскрыться Риксену помешали проблемы со здоровьем, но в трех матчах Кубка УЕФА Фернандо все-таки сыграл. Один из них был особенно важен: Риксен полностью отбегал первый полуфинальный матч с «Баварией» в Мюнхене (1:1), а знаменитую ответную игру в Санкт-Петербурге (4:0) хавбек пропустил из-за перебора желтых карточек.

В финале «Зенит» играл с бывшей командой Риксена «Рейнджерс», но Фернандо наблюдал за игрой со скамейки запасных. Однако он все равно был счастлив. После победы со счетом 2:0 полузащитник признался, что верил в триумф давно: «После того как мы прошли «Марсель», я подошел к Ивице Крижанацу и сказал: «Мы выиграем этот Кубок!» Вместо шести или семи мячей нам удалось пропустить во Франции лишь три, плюс на последних минутах забил Аршавин. Казалось, все потеряно, но команда проявила настоящий характер, отыграв три мяча. Теперь мы уже взяли три титула. Осталось для полной коллекции выиграть Суперкубок Европы и Лигу чемпионов. Почему бы нам, собственно, не повторить успех «Порту»?

Драка с Владиславом Радимовым. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Ссылка в дубль и расторжение контракта

Суперкубок УЕФА «Зенит» действительно взял, а в Лиге чемпионов Риксен так и не сыграл за невскую команду. Травмы и проблемы с дисциплиной все дальше отдаляли голландца от основы, а в начале 2009-го его вообще отправили в дубль. Официально клуб о сложностях Риксена за пределами поля не говорил, но все и так все знали. Еще в «Рейнджерс» Фернандо проходил курс лечения от психологических проблем и злоупотреблял алкоголем.

За несколько дней до окончания летнего трансферного окна «Зенит» объявил о расторжении контракта с Риксеном без компенсации. Причем даже в официальном сообщении указал на нарушения режима: «В последний год Риксен стал реже попадать в состав команды, но причиной расторжения контракта стали дисциплинарные нарушения, которые стали носить систематический характер».

Фернандо Риксен. Фото ФК «Зенит»

Страшная болезнь

Риксен покинул Санкт-Петербург, когда ему было 33. Но завершил карьеру голландец только через четыре года. Тогда же, в 2013-м, футболисту поставили смертельный диагноз: боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига. Это заболевание центральной нервной системы, приводящее к атрофии мышц и параличу.

Страшная новость шокировала весь футбольный мир. В Нидерландах организовали специальную программу, посвященную недугу Риксена, а сам он был настроен оптимистично. В ноябре 2013-го Фернандо подчеркивал: «Я буду бороться. Однажды кому-то придется стать первым человеком, кто победит это ужасное заболевание и выживет. Пускай этим человеком буду я».

Врачи предрекали Риксену скорую смерть. Он и сам гордился, что не оправдывает их прогнозы. Надежда действительно была, причем лекарство обнаружилось в Санкт-Петербурге — туда голландец приезжал на курс лечения. Но все-таки его состояние ухудшалось: сперва потерял речь, потом отнялись руки и ноги. Риксен настаивал, что никогда не сядет в инвалидное кресло. Однако пришлось сдаться.

Фернандо Риксен с женой. Фото ФК «Зенит»

«Страданий больше не будет. Бой окончен»

Все время ни на шаг от голландца не отходила его супруга Вероника. Они познакомились еще в Санкт-Петербурге в 2008 году, а уже в 2012-м у них родилась дочь Изабелла. Вероника оставалась верна Фернандо до его последнего дня.

Но не только жена поддерживала экс-футболиста сборной Нидерландов. Ему помогали и «Рейнджерс», и «Селтик», и, конечно же, «Зенит». «Фортуна», где Риксен начинал карьеру, в 2018 году установила прижизненный памятник футболисту. Вероника признавалась, что был один известный российский футболист, который регулярно перечислял деньги на лечение Фернандо, но не хотел раскрывать свою личность.

Риксена не стало 18 сентября 2019 года спустя шесть лет борьбы со смертельной болезнью. Его биограф и друг Винсент де Врис так описывал события последнего дня: «Фернандо не просыпался с тех пор, как заснул три дня назад. Около 10 утра последние мышцы его тела перестают работать. Он больше не дышит. Вероника звонит мне с грустными новостями, я ругаюсь и плачу. Но в то же время я испытываю облегчение. Из-за него. Из-за нее. Страданий больше не будет. Бой окончен».

Церемония прощания с бывшим хавбеком «Зенита» проходила в Шотландии, а потом Вероника перевезла прах в Нидерланды. Как призналась вдова, пока она оставила урну на десять лет в городе Ситтард: «Фернандо просил, чтобы я развеяла его прах на Карибах. Но в одиночку принимать такое решение не хочу. Обсуждать это с Изабеллой сейчас бессмысленно, она же ребенок. Вот подрастет — и определимся. Либо оставим урну в Ситтарде, либо рванем на Карибы, чтобы исполнить желание Фернандо».