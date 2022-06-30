«Думаю, «Рубин» быстро вернется в РПЛ и будет играть в еврокубках». Интервью Хвичи Кварацхелия перед отъездом в Италию

Обозреватель «СЭ» побывал в Батуми, стал свидетелем чествования экс-звезды «Рубина» и взял у Хвичи интервью.

Люди сидели в проходах, стояли между секторами. Народу на новеньком батумском 20-тысячнике было явно больше его максимальной вместимости. И это не тот случай, когда публику на футбол свозят из всех окрестных мест на автобусах бесплатно, лишь бы создать видимость интереса. В столице Аджарии уже давно «полна коробочка» почти на каждом матче. С момента прихода в команду нашего героя, о котором — ниже.

Нет сомнений, что по соотношению вместимости и посещаемости стадиона «Динамо» (Батуми) сейчас — на первом месте в бывшем Советском Союзе. И какая же это классная атмосфера — тысячи женщин, детей, абсолютное отсутствие агрессии. Образцовая современная футбольная аудитория.

Батумцы, конечно, в таком количестве не могли не прийти на матч с самой яркой нынче в Грузии вывеской — двух «Динамо». Своего и тбилисского. Первого и второго мест в чемпионате, которых перед этим туром разделяли шесть очков. Но была у них и другая причина для такой явки и такого интереса.

Заранее было известно, что в перерыве будут чествовать Хвичу.

Кварацхелия временно перебрался в Батуми из «Рубина» во время мартовского перерыва на сборные и тут же заблистал на родине всеми гранями своего таланта. В 11 матчах он забил восемь мячей и, хотя позади уже 20 туров (грузинское первенство проходит по системе «весна-осень»), идет на третьем месте в списке снайперов. Заодно он продолжил феерить и в сборной Грузии, которая одержала в Лиге наций три крупные победы подряд — над Гибралтаром дома, Болгарией (5:2!) и Северной Македонией, и в каждой из этих встреч будущий неаполитанец забил по мячу.

Страна Пайчадзе и Кипиани, Хурцилавы и Гуцаева, Шенгелии и Чивадзе, братьев Арвеладзе и Кинкладзе нашла нового кумира и сходит от него с ума. Достаточно вспомнить, что в первом, тбилисском матче двух динамовских команд, завершившемся нулевой ничьей, несколько раз группы болельщиков выбегали на поле, в основном чтобы пощупать и обнять Хвичу, а после финального свистка почти все 20-тысячное население главного грузинского стадиона, 55-тысячника «Динамо» имени Бориса Пайчадзе, выскочило на газон, и Кварацхелию еле успели забрать оттуда в раздевалку, чтобы он не был разобран на сувениры.

И вот теперь настала пора прощаться. Еще три тура назад, в первом матче после июньского перерыва на сборные, он уже не смог сыграть против кутаисского «Торпедо», поскольку пришло письмо из «Наполи» (с которым он уже подписал контракт) с запретом на дальнейшие выходы на поле в форме батумского клуба. А потому надежды президента «Динамо» Арчила Беридзе, что ему удастся договориться с неаполитанцами об игре Хвичи в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Слована» из Братиславы, оказались тщетными.

Вчерашний матч с тбилисцами, кстати, стал для батумцев генеральной репетицией перед ЛЧ, и хозяева справились на отлично, забив три безответных мяча уже в первом тайме, а при 3:1 закрыв матч дальним ударом недавнего экс-игрока тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили.

В перерыве же на поле царствовал Хвича, который через несколько дней улетит в расположение «Наполи». Он вышел на газон, взял в руки микрофон и минуту что-то эмоционально говорил по-грузински болельщикам, а потом, по ходу дела обнимаясь с недавними партнерами по команде, пошел брататься с фанатской трибуной и бросил туда футболку. Затем дал короткое 40-секундное интервью на грузинском, которое мне потом коллеги перевели, и оно по смыслу совпадало со сказанным с поля: «В Батуми очень любят футбол. Меня здесь очень хорошо приняли, как в свою семью. Я со своей стороны сделал все, чтобы порадовать болельщиков. Сделаю все, чтобы в Неаполе меня приняли так же. И постараюсь играть так, чтобы поднять престиж грузинского футбола».

После этого к Хвиче подошел корреспондент «СЭ» и попросил ответить на несколько вопросов на русском для нашего издания. В первую секунду игрок немного напрягся и спросил: «А о чем будут вопросы?» — но после первого же понял, что провокаций ждать не стоит. Время у звезды сборной Грузии было рассчитано по секундам, и каждый мой вопрос мог стать последним, но около трех минут нам удалось проговорить.

В детстве мечтал о «Реале». Но моя мечта о больших клубах уже сбылась!

— Хвича, поздравляю с переходом в «Наполи». Можно сказать, что сбылась твоя мечта?

— Да.

— Ты мечтал именно о серии А?

— Мечтал играть в большом клубе. «Наполи» — один из самых лучших клубов.

— А о какой команде были мечты в детстве?

— О мадридском «Реале». Но моя мечта уже и так сбылась.

— Какая следующая?

— Не знаю, посмотрим!

Слуцкий — хороший тренер и человек. Я многому научился у него

— Что будешь вспоминать о «Рубине» и Леониде Слуцком?

— Только хорошее! Слуцкий — хороший тренер и человек.

— Помогли ли тебе казанская команда и тренер стать сильнее и подготовиться к переезду в Италию?

— Конечно, все это мне помогло. Я много работал с ним и многому научился у него.

— С кем из «Рубина» крепче всех дружишь?

— Не могу сказать, что с кем-то одним. Все мои друзья!

— Как ты отреагировал на то, что они вылетели из премьер-лиги?

— «Рубин» — это не тот клуб, который должен быть в ФНЛ, потому что там очень сильные игроки, и сама команда очень хорошая. Думаю, они быстро вернутся, и «Рубин» будет играть в еврокубках.

Скоро сборная Грузии выйдет на ЧМ и Евро!

— Почему на переходный период между «Рубином» и «Наполи» ты решил перейти именно в «Динамо» (Батуми)?

— Потому что хотел в это время играть в Грузии. Это принесло мне пользу.

— Наверняка тебя вдохновило то, что весь стадион на тебя ходил.

— Не только на меня. В Батуми очень любят футбол и ходили смотреть на игру команды, а не на меня.

— Общался ли ты лично со Спаллетти — и, если да, то на каком языке? Не на русском ли?

— На английском.

— О чем говорили? Как он собирается тебя использовать?

— Не знаю, не могу сказать. Но он мне сказал о возможности перейти в «Наполи», о том, чтобы я был готов. Спаллетти — очень сильный тренер. Я хочу с ним работать.

— Сборная Грузии с твоим участием последние матчи проводит очень хорошо. Когда она впервые выйдет на чемпионат мира или Европы?

— Могу сказать, что скоро выйдет!