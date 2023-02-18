Роналду прокомментировал победу над «Аль-Таавуном»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Таавуном» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 38-летний португалец в этой встрече сделал две голевые передачи.

«Вершина лиги и 3 важных очка! Отличная командная работа», — написал Роналду в социальной сети.

«Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 40 очков за 17 матчей. «Аль-Таавун» занимает 5-е место в 30 очками.