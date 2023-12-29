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«Пас из-за границы»

Сегодня, 04:02

Нигматуллин: «В США соскучился по борщу и пельменям»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал, по чему соскучился больше всего в США.

«По тому кругу людей, который меня окружал, и общению. В Майами хватает русскоязычных, но это знакомые, приобретенные за короткий отрезок времени. Здесь же у меня друзья по жизни. Еще не хватало русской, кавказской и татарской кухни. Соскучился по борщу и пельменям. Конечно, они есть и в США, но не настолько вкусные», — приводит RT слова Нигматуллина.

Нигматуллин в 2022 году переехал в США, где сейчас играет в футбол его сын.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1252174-nigmatullin-borsch-pelmeni-ssha
Руслан Нигматуллин
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