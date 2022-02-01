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Сегодня, 12:45

«Ньюкасл» и «Ювентус» взорвали рынок. РПЛ уже обошла по тратам Францию и Германию

В Европе завершилось зимнее трансферное окно
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Ферран Торрес, Душан Влахович, Бруну Гимарайнш.
Топ-10 дорогих трансферов в январе-2022.
Топ-5 январских трансферов в истории.
Топ-5 самых потративших лиг в январе-2022.
Топ-5 клубов-покупателей в январе-2022.
Топ-5 клубов-продавцов в январе-2022.
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Итоги январского трансферного окна.

Это было одно из самых интересных зимних трансферных окон за последние годы. Конечно, не сравнить с безумным январем 2018-го, когда клубы меняли Филиппе Коутинью и Виргила ван Дейка (в топ-10 самых дорогих зимних трансферов ровно половина относится к этому периоду). Но в целом по ощущениям все было куда бодрее, чем, скажем, в прошлом году (тут все понятно, тогда был первый постпандемийный январь), и даже бодрее, чем в январе-2020, когда о ковиде слышали разве что только в Китае.

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Тогда случились два топ-трансфера: «МЮ» подписал Бруну Фернандеша, и это стало самой дорогой сделкой зимы, а Кристиан Эриксен перешел из «Тоттенхэма» в «Интер», плюс Эрлинг Холанн, чей потенциал тогда многие до конца не представляли, перебрался из Зальцбурга в Дортмунд. Сейчас же интересных сделок куда больше (а ведь в приведенной ниже таблице не указаны аренды и переходы в качестве свободных агентов).

Топ-10 дорогих трансферов в январе-2022.
Топ-10 дорогих трансферов в январе-2022.

Переход Душана Влаховича из «Фиорентины» в «Ювентус» — вообще третья по величине зимняя сделка в истории. А трансферы Феррана Торреса, Луиса Диаса и Бруну Гимарайнша входят в топ-15 этого списка.

Топ-5 январских трансферов в истории.
Топ-5 январских трансферов в истории.

О насыщенности этого окна говорит и то, что в АПЛ оно стало вторым в истории по потраченным деньгам — 295 миллионов фунтов (335,42 миллиона евро). Больше было только в том самом сумасшедшем 2018-м — 430 миллионов фунтов (561,63 миллиона евро). И в этом смысле нынешний январь в очередной раз показал, что АПЛ — это уже готовая Суперлига. Ну или НХЛ или НБА в европейском футболе. А ковид и связанные с ним экономические последствия только увеличили этот отрыв от континента.

Клубы из остальных четырех чемпионатов топ-5 потратили в этом январе в сумме 378,32 миллиона евро. То есть всего на 40 с небольшим миллионов больше, чем клубы АПЛ. Если приплюсовать к премьер-лиге чемпионшип, то разница будет всего в 20 миллионов.

Топ-5 самых потративших лиг в январе-2022.
Топ-5 самых потративших лиг в январе-2022.

Да, есть фактор «Ньюкасла». Было понятно, что перешедшие осенью в руки саудовской короны «сороки» будут много тратить, пытаясь избежать вылета из элиты, а клубы-продавцы будут беззастенчиво выкручивать им руки, пытаясь выбить за игроков как можно большую сумму. И трансфер 30-летнего новозеландского нападающего Криса Вуда из «Бернли» за 30 миллионов евро — отличный пример (а есть еще отличный кейс Джесси Лингарда — «МЮ» запросил за полугодовую аренду 2 миллиона фунтов плюс 12 миллионов фунтов бонуса, если «Ньюкасл» останется в АПЛ, в результате полузащитник остался в Манчестере).

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В итоге «Ньюкасл», как и ожидалось, стал главным в плане денег игроком на рынке. Но даже если убрать эти 102 миллиона, то клубы АПЛ все равно потратили больше всех, пусть теперь разница будет не такой колоссальной.

Кроме того, нужно помнить, что из 75 миллионов, потраченных командами ла лиги, 55 миллионов — это трансфер Феррана Торреса в «Барселону», за который каталонцы начнут расплачиваться с «Сити» только летом. Вычесть их — останутся жалкие 20 миллионов, что еще раз показывает, насколько ужался испанский рынок и насколько жестко ударили по местным клубам ковид и его последствия.

В Италии из потраченных без малого 175 миллионов евро больше половины — это расходы «Ювентуса» и «Фиорентины», которая вышла на рынок, чтобы компенсировать потерю Влаховича. На двоих они потратили 125 миллионов.

Топ-5 клубов-покупателей в январе-2022.
Топ-5 клубов-покупателей в январе-2022.

Если оставить в стороне «Ньюкасл», у которого свой мир, то именно «Ювентус» стал, пожалуй, главным действующим лицом этого окна. «Старая синьора» начала масштабную перестройку, не дожидаясь межсезонья. Процесс более чем ожидаемый, но обычно топ-клубы, если нет совсем уж катастрофического кризиса, берутся за него летом. Но в Турине не стали ждать, подписав, помимо Влаховича, швейцарского полузащитника Дениса Закарию из Менхенгладбаха, а на выход отправились Родриго Бентанкур, Аарон Рэмзи и Деян Кулусевски. Следующие в очереди — Адриен Рабьо и Артур Мело.

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При этом финансовое положение «Ювентуса», мягко говоря, не лучшее. Известный Twitter-аккаунт Swiss Ramble, специализирующийся на футбольной экономике и финансах, провел разбор трансфера Влаховича, приведя много интересных данных. Так вот, убытки «Юве» по итогам сезона-2020/21 — 210 миллионов евро (больше только у «Барселоны» и «Интера»). Операционные убытки (без учета трансферов) — 228 миллионов (больше всех в Европе). Финансовый долг — 400 миллионов евро. По сути, «Ювентус» живет за счет финансовых вливаний акционеров (700 миллионов за последние три года).

Да, за Влаховича будут расплачиваться частями, как это обычно и бывает, да, по отчетам затраты на трансфер серба по итогам сезона составят только 9 миллионов, но ведь летом клубу еще выкупать Федерико Кьезу у «Фиорентины» за 50 миллионов... Кажется, помочь Андреа Аньелли может только Суперлига.

Топ-5 клубов-продавцов в январе-2022.
Топ-5 клубов-продавцов в январе-2022.
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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