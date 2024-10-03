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Хюттер: «Играть против загребского «Динамо» действительно было непросто из-за условий на стадионе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал ничью с загребским «Динамо» (2:2) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Честно говоря, в конечном итоге для нас это хороший результат. Я хочу отдать должное характеру моих игроков, которые не сдались, играя в сложных условиях. Также стоит поздравить загребское «Динамо», которое провело очень хороший матч. Не могу сказать, что я доволен, но, проигрывая с разницей в два гола, должен сказать, что рад ничьей, даже если мы хотели победить.

Атмосфера на стадионе? В мои обязанности не входит говорить о стадионе. Я знаю, что болельщики «Динамо» очень пылкие, и сегодня вечером они снова были такими. С моей стороны, сегодня вечером было трудно видеть поле из-за погодных условий, которые тоже не благоприятствовали нашему быстрому футболу. Играть действительно было непросто», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

«Монако» с 4 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Динамо» набрало первое очко и поднялось на 28-ю строчку.

 
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
Ади Хюттер
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