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Сафонова включили в состав «ПСЖ» на матч против ПСВ в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала заявку команды на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ.

Игра пройдет во вторник, 22 октября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22.00 по московскому времени.

В число включенных в заявку футболистов вошел российский вратарь Матвей Сафонов.

Заявка «ПСЖ» выглядит следующим образом: Доннарумма, Сафонов, Тенас, Хакими, Маркиньос, Пачо, Шкриньяр, Мендеш, Заг, Бералдо, Кан Ин, Руис, Невеш, Витинья, Маюлу, Заир-Эмери, Дуэ, Баркола, Асенсио, Дембеле, Коло-Муани.

В межсезонье 25-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». За парижан он провел 3 матча в чемпионате Франции и Лиге чемпионов, пропустив 2 мяча и 1 раз сыграв на ноль.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — ПСВ.

Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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