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«ПСЖ» — ПСВ: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» встретится с ПСВ в Лиге чемпионов 22 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«ПСЖ» встретится с ПСВ в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября. Матч пройдут на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), начало — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе пройдет перекличка вечерних встреч в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «ПСЖ» — ПСВ можно в нашем матч-центре на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
ПСВ

«ПСЖ» во 2-м туре уступил «Арсеналу» (0:2), а ПСВ сыграл вничью со «Спортингом» (1:1).

ФК ПСВ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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