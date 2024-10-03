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«Бавария» проиграла впервые за семь лет, «Сити» повторил рекорд

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Футболисты «Баварии»
Футболисты «Баварии» потерпели первое поражение за семь лет.
Фото Reuters
Подводим статистические итоги второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Дебютировавшая на основной стадии Лиги чемпионов «Астон Вилла» одержала вторую победу подряд и заодно прервала уникальную серию «Баварии». Немцы не проигрывали осенних матчей турнира на протяжении семи лет — с сентября 2017-го. Тогда мюнхенцы были разгромлены в Париже, что привело к отставке с поста главного тренера Карло Анчелотти.

10 последних групповых турниров Лиги чемпионов с участием «Баварии»

Итальянец, возглавляющий ныне «Реал», тоже уступил в гостях «Лиллю» и не смог повторить лучшую беспроигрышную серию мадридцев в Лиге чемпионов. В 2016-2017 годах самый титулованный клуб в истории турнира не знал неудач на протяжении 15 встреч. А вот «Манчестер Сити», полгода назад пройденный командой Анчелотти за счет серии пенальти, не проигрывает очень давно — с еще одного противостояния с «Реалом» в мае 2022-го. «Горожане» уже повторили рекорд турнира, который был установлен их земляками из «МЮ» в 2007-2009 годах.

Самые продолжительные беспроигрышные серии в Лиге чемпионов

Участие в очередной победе «Сити» принял и ненадолго замолкавший Эрлинг Холанн. Норвежский супербомбардир отличился уже в 42-й раз, сохранив невероятную среднюю результативность в главном еврокубке — 1,02 гола за матч. В бомбардирском рейтинге 24-летний норвежец обогнал Серхио Агуэро и сравнялся с Алессандро Дель Пьеро. Причем от замыкающего топ-10 Андрея Шевченко Холанн отстает всего на шесть мячей. Другой снайпер Роберт Левандовски дважды огорчил «Янг Бойз» и приблизился к сотне голов в Лиге чемпионов — отметке, которую покоряли только Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов
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