«Жирона» и «Фейеноорд» проведут матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Начало игры на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне — в 19.45 по московскому времени.

Прямой эфир матча можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Контент платформы доступен при условии подписки.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат встречи «Жирона» — «Фейеноорд» можно найти в матч-центре на нашем сайте.

В первом туре общего этапа обе команды проиграли: «Жирона» — в гостях у «ПСЖ» (0:1), а «Фейеноорд» — на своем поле «Байеру» (0:4).