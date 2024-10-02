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«Жирона» — «Фейеноорд»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Жирона» и «Фейеноорд» проведут матч Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Жирона» и «Фейеноорд» проведут матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Начало игры на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне — в 19.45 по московскому времени.

Прямой эфир матча можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Контент платформы доступен при условии подписки.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат встречи «Жирона» — «Фейеноорд» можно найти в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 19:45. Montilivi (Жирона)
Жирона
Фейеноорд

В первом туре общего этапа обе команды проиграли: «Жирона» — в гостях у «ПСЖ» (0:1), а «Фейеноорд» — на своем поле «Байеру» (0:4).

ФК Жирона
ФК Фейеноорд
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