«Барселона» — «Бавария»: Адамян верит, что каталонцы прервут серию неудач в играх с немецким клубом

23 октября в 22.00 по московскому времени в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет «Баварию». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

В какой форме «Барселона»

«Барселона» отлично выступает в чемпионате Испании. После 10 туров каталонцы имеют в своем активе 27 очков и возглавляют таблицу, опережая на три балла мадридский «Реал» со второго места. В пяти предыдущих матчах ла лиги сине-гранатовые разгромили «Вильярреал» (5:1), одолели «Хетафе» (1:0), уступили Осасуне (2:4) и уверенно обыграли «Алавес» (3:0) с «Севильей» (5:1). При этом на старте общего этапа Лиги чемпионов «Барса» потерпела гостевое поражение от «Монако» (1:2). Однако в следующей встрече в турнире подопечные Ханси Флика на своем поле не оставили шансов «Янг Бойз» (5:0).

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В этом сезоне ла лиги «Барселона» блестяще действует в нападении и лидирует по результативности (33 мяча). Важнейшую роль в результатах команды играет Роберт Левандовски, занимающий первую позицию в списке лучших бомбардиров чемпионата (12 голов). В последнем матче против «Севильи» он оформил дубль и помог каталонцам одержать разгромную победу. Польский нападающий классно провел и предыдущую встречу в Лиге чемпионов против «Янг Бойз», в которой также отметился двумя забитыми мячами.

В какой форме «Бавария»

Как и «Барселона», «Бавария» лидирует в своем национальном первенстве. Правда, ближайшего преследователя в лице «Лейпцига» мюнхенцы опережают лишь по дополнительным показателям. В пяти предыдущих матчах в бундеслиге подопечные Венсана Компани крупно обыграли «Хольштайн Киль» (6:1) и «Вердер» (5:0), свели к ничьим встречи с «Байером» (1:1) и «Айнтрахтом» (3:3) и легко разобрались со «Штутгартом» (4:0). А в Лиге чемпионов «Бавария» стартовала с сокрушительной победы над загребским «Динамо» (9:2). Впрочем, во втором туре общего этапа мюнхенцы потерпели неожиданное поражение от «Астон Виллы» (0:1).

«Бавария» успешно проявляет себя в атаке и является самым результативным клубом бундеслиги (24 гола). В нападении команды выделяется Харри Кейн, который наравне с Омаром Мармушем из «Айнтрахта» лидирует в чемпионате по системе «гол+пас» (восемь мячей и пять ассистов). В последнем матче против «Штутгарта» форвард оформил хет-трик, благодаря чему мюнхенцы заработали три очка. В то же время в предыдущей игре в Лиге чемпионов с «Астон Виллой» «Бавария» не сумела отличиться и уступила, несмотря на то что намного превзошла соперника по ударам (17 против 5).

«Барселона» — «Бавария»: статистика личных встреч

Очные противостояния команд проходят с подавляющим преимуществом «Баварии», которая обыграла «Барселону» в шести предыдущих матчах. В последний раз оппоненты встречались в сезоне-2022/23 на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда мюнхенцы победили каталонцев всухую как дома (2:0), так и в гостях (3:0).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Барселона» — «Бавария» 23 октября

— «Бавария» — крайне неудобный соперник для «Барселоны», но я думаю, что в этот раз каталонцы не уступят мюнхенцам. На стороне хозяев великолепная форма Левандовского, забившего семь голов в трех последних матчах за «Барсу». Да и в целом сине-гранатовые очень здорово смотрятся в нападении и, скорее всего, поразят ворота «Баварии», которая пропускала в трех из четырех предыдущих встреч во всех турнирах. Впрочем, гол мюнхенцев тоже весьма вероятен, учитывая их высокий атакующий потенциал. Поэтому я предлагаю поставить на то, что команды обменяются забитыми мячами и при этом «Барселона» не проиграет, — заявил Адамян.

В букмекерской компании FONBET на вариант «обе забьют» и ««Барселона» не проиграет» можно поставить за коэффициент 2.05.

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