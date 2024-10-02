«Шахтер» сыграет с «Аталантой» в матче Лиги чемпионов

«Шахтер» и «Аталанта» проведут матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене (Германия). Начало — в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Шахтер» — «Аталанта» покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следите за ключевыми событиями встречи «Шахтер» — «Аталанта» в матч-центре на нашем сайте.

В 1-м туре «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), а «Аталанта» — с «Арсеналом» (0:0).