Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Сафонов дебютировал за «ПСЖ» с сухаря в ЛЧ, но может не сыграть с «Арсеналом»: Доннарумма вернулся к тренировкам

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ» 1 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Сафонов («ПСЖ»).
Фото Getty Images
Букайо Сака и Кай Хаверц («Арсенал»).
Фото Getty Images
Жоау Невеш, Усман Дембеле и Бредли Барколя («ПСЖ»).
Фото Getty Images
Шкодран Мустафи и Эдинсон Кавани («Арсенал» — «ПСЖ»).
Фото Getty Images
1/4
Матвей провел три поединка в воротах парижан.

1 октября «Арсенал» проведет первый домашний матч на общем этапе Лиги чемпионов — примет «ПСЖ» на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет ее в прямом эфире.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
ПСЖ

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ» 1 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы «Арсенала»: поставить на «канониров» можно за 1.73, это приблизительно 51% вероятности результата. Выигрыш «ПСЖ» оценили в 4.50 (22%), ничью — в 3.70 (27%).

Если верите, что команда Луиса Энрике наберет очки, возьмите опцию Х2 за 2.03.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.08. На «обе забьют» дали коэффициент 1.70, обратный рынок доступен за 2.10.

Три из четырех наиболее вероятных итогов поединка, согласно мнению экспертов, указывают на победу лондонцев:

  • 1:1 — за 6.20;

  • 1:0 — за 7.40;

  • 2:1 — за 7.60;

  • 2:0 — за 7.80.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 1 октября 2024 года

Во время международной паузы «канониры» лишились Мартина Эдегора — полузащитник приехал из сборной Норвегии с травмой лодыжки. Потеря капитана сильно сказалась на созидательной игре лондонцев — ни одного гола с игры в поединках с «Тоттенхэмом» и «Аталантой». В дерби со «шпорами» на помощь пришел стандарт — Габриэл забил единственный мяч после подачи Букайо Сака с углового. А вот первый матч на общем этапе Лиги чемпионов завершился нулевой ничьей.

Следующие встречи в плане результативности сложились куда лучше. «Арсенал» дважды поразил ворота «Манчестер Сити» (2:2), в середине недели покуражился над «Болтоном» (5:1) в Кубке лиги, а в субботу взял верх в триллере против «Лестера» (4:2). Команда Микеля Артеты ушла на перерыв с преимуществом в два гола, во втором тайме растеряла его всего за 16 минут, но вырвала победу в компенсированное время: мячи влетели на четвертой и девятой минутах.

В отсутствие Эдегора главным по ассистам стал Сака — англичанин отметился пятью результативными пасами в АПЛ. Лучший бомбардир «канониров» — Кай Хаверц, который забил три мяча в чемпионате и один в Кубке лиги. Габриэл Мартинелли замыкает топ-3 по «гол+пас» (1+2).

Букайо Сака и Кай Хаверц («Арсенал»).
Фото Getty Images

В первом матче после паузы на сборные «ПСЖ» обыграл «Брест» (3:1) и потерял Джанлуиджи Доннарумму — вратарь получил мышечное растяжение и выбыл из строя на неопределенный срок. Травма итальянца открыла дорогу в основу Матвею Сафонову — россиянин дебютировал за столичный клуб с сухаря в лигочемпионской встрече с «Жироной» (1:0). Каталонцы были близки к тому, чтобы увезти с «Парк де Пренс» нулевую ничью, но на 90-й минуте результативную ошибку допустил кипер Пауло Гассанига — отправил мяч в свои ворота после прострела Нуну Мендеша.

Через три дня Сафонов впервые сыграл за парижан в лиге 1, но на этот раз сохранить ворота в неприкосновенности ему не удалось — пропустил от «Реймса» уже на девятой минуте, а красно-синие потеряли очки на выезде (1:1). В пятницу команда Луиса Энрике дома победила «Ренн» (3:1) — Матвей снова провел на поле все 90 минут.

Граффити &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. Канавинский мост, богиня Ника и футболист из будущего. Стрит-арт-художники преобразили стадион «Нижний Новгород»

Главная интрига — выйдет ли россиянин в основе против «Арсенала»: за день до матча с «Ренном» Доннарумма возобновил тренировки, но не попал в заявку. Весьма вероятно, что итальянец наберет форму как раз к игре на «Эмирейтс».

Что касается атаки, то «ПСЖ» словно не заметил потерю Килиана Мбаппе — в шести стартовых турах столичный клуб отличился 20 раз и является самым результативным в чемпионате. Новыми лидерами нападения стали Брэдли Барколя и Жоау Невеш — у француза шесть забитых мячей, у португальца пять ассистов. Усман Дембеле — лучший по «гол+пас» (4+3).

Жоау Невеш, Усман Дембеле и Бредли Барколя («ПСЖ»).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» — «ПСЖ»

У «канониров» хватает потерь и без Мартина Эдегора: новичок Микель Мерино сломал плечо всего через три дня после трансфера и даже не успел дебютировать за новый клуб, а в середине сентября травму берцовой кости получил Александр Зинченко. Киран Тирни угодил на больничный еще в июне, Такэхиро Томиясу — в июле. В лазарете парижан находятся Преснель Кимпембе, Люка Эрнандес и Гонсалу Рамуш.

«Арсенал» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

История противостояния соперников насчитывает два поединка — они состоялись в сезоне-2016/17 на групповом этапе Лиги чемпионов и завершились вничью (1:1, 2:2).

В матче на «Парк де Пренс» парижане открыли счет уже на первой минуте — отличился Эдинсон Кавани. Алексис Санчес спас гостей от поражения — сравнял на 77-й. В игре на «Эмирейтс» первым забил снова Кавани — теперь на 18-й минуте. Незадолго до перерыва Оливье Жиру реализовал пенальти, а во втором тайме команды обменялись автоголами: Марко Верратти отправил мяч в свои ворота на 59-й минуте, Алекс Ивоби — на 77-й.

Шкодран Мустафи и Эдинсон Кавани («Арсенал» — «ПСЖ»).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «ПСЖ»

Парижане, как правило, предпочитают минимизировать риски в больших матчах при Луисе Энрике и делают ставку на осторожность. А главным оружием красно-синих остаются контратаки. Лондонцы из-за потери Эдегора испытают проблемы не только с продвижением мяча, но и с балансом — теперь думать об обороне придется явно больше, ведь противостоять «канонирам» будет самое результативное нападение лиги 1. На старте сезона обе команды неплохо проявляли себя в атаке, но в очной разборке тактики будет явно больше, чем голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.08.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Михаил Ефремов планировал уехать в зону СВО и служить танкистом
Коган заявил, что ISU продлил отстранение россиян и белорусов от турниров
Врач-диетолог рассказала о признаках диабета на коже
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Популярное видео
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 0 : 2
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости