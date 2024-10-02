Щенсны — в «Барселоне» до конца сезона. Войцех возобновил карьеру ради каталонского клуба
«Барселона» объявила о переходе 34-летнего польского голкипера Войцеха Щенсны, который заменит Марка-Андре тер Штегена, получившего тяжелую травму. Правила ла лиги разрешают внести в заявку нового игрока, подписанного свободным агентом, — этим и воспользовались боссы каталонцев.
Детали сделки
Контракт «Барсы» с вратарем рассчитан до июня 2025 года. По информации Diario Sport, сине-гранатовые будут платить ему около 3 миллионов евро в год до вычета налогов плюс бонусы.
Ради возможности выступать за блауграну Войцех изменил свое решение о завершении карьеры — еще в августе Щенсны досрочно расторг соглашение с «Ювентусом», а теперь выплатит туринцам 2 миллиона евро в качестве компенсации за подписание контракта с топ-клубом.
Переговоры с ним шли давно. Но клуб не мог объявить о сделке из-за «технических проблем с регистрацией». Во вторник, 1 октября, поляка можно было увидеть на трибуне во время матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» разгромила «Янг Бойз» (5:0).
Почему выбор пал на Войцеха
«Барса» надолго потеряла первого номера тер Штегена. 32-летний немец порвал сухожилие правого колена и пропустит не меньше восьми месяцев, из-за чего ему срочно потребовалась замена.
Да, в составе есть 25-летний Иньяки Пенья — воспитанник «Ла Масии», успевший сыграть четыре встречи за «Барселону» после травмы Марка-Андре. Но он не убедил руководство клуба. Да и в прошлом сезоне с качественной подменой немца не справился.
Сине-гранатовые могли рассматривать только свободных агентов, так как трансферное окно закрыто до января. Войцех был не единственным вариантом — обсуждались Лорис Кариус, Клаудио Браво и Кейлор Навас. Но ключевую роль в переходе поляка, как сообщают испанские СМИ, сыграл его соотечественник Роберт Левандовски. Именно нападающий настоял на том, чтобы Щенсны переехал в Каталонию.
В какой форме Щенсны?
Голкипер не выходил на поле с окончания чемпионата Европы-2024, который для Польши неудачно закончился еще в июне. На турнире в Германии Войцех сыграл лишь в двух встречах и пропустил пять мячей.
Семь последних сезонов он провел в «Ювентусе», а до этого выступал за «Рому», «Арсенал» и «Брентфорд». В августе Войцех неожиданно объявил о завершении карьеры.
«Всем, что у меня есть, я обязан прекрасной игре в футбол. Но и я отдал ей все, что у меня было. Сегодня, когда мое тело по-прежнему готово к вызовам, сердце уже не на месте», — прощался голкипер в соцсетях.
Теперь Щенсны возвращается в большой футбол, но ему еще предстоит набрать форму. Вероятно, первое время поляк будет набирать форму, а после паузы на матчи сборных заменит Пенью в стартовом составе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|8
|5
|3
|0
|17-6
|18
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|2
|1
|17-15
|17
|
4
|Атлетико
|8
|4
|4
|0
|12-4
|16
|
5
|Осасуна
|8
|4
|2
|2
|12-13
|14
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|12-8
|14
|
7
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8-6
|14
|
8
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
9
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|15-15
|10
|
10
|Р. Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
11
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
12
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
13
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
15
|Хетафе
|8
|1
|4
|3
|5-6
|7
|
16
|Леганес
|8
|1
|4
|3
|5-9
|7
|
17
|Эспаньол
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
18
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
19
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4-17
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|8
|0
|3
|5
|9-16
|3
|4.10
|22:00
|
Леганес – Валенсия
|- : -
|5.10
|15:00
|
Эспаньол – Мальорка
|- : -
|5.10
|17:15
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|5.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Сельта
|- : -
|5.10
|19:30
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|6.10
|15:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
|6.10
|17:15
|
Алавес – Барселона
|- : -
|6.10
|19:30
|
Севилья – Бетис
|- : -
|6.10
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|5
|1
|1