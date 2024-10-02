Сине-гранатовые нашли замену тер Штегену.

«Барселона» объявила о переходе 34-летнего польского голкипера Войцеха Щенсны, который заменит Марка-Андре тер Штегена, получившего тяжелую травму. Правила ла лиги разрешают внести в заявку нового игрока, подписанного свободным агентом, — этим и воспользовались боссы каталонцев.

Детали сделки

Контракт «Барсы» с вратарем рассчитан до июня 2025 года. По информации Diario Sport, сине-гранатовые будут платить ему около 3 миллионов евро в год до вычета налогов плюс бонусы.

Ради возможности выступать за блауграну Войцех изменил свое решение о завершении карьеры — еще в августе Щенсны досрочно расторг соглашение с «Ювентусом», а теперь выплатит туринцам 2 миллиона евро в качестве компенсации за подписание контракта с топ-клубом.

Переговоры с ним шли давно. Но клуб не мог объявить о сделке из-за «технических проблем с регистрацией». Во вторник, 1 октября, поляка можно было увидеть на трибуне во время матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» разгромила «Янг Бойз» (5:0).

Почему выбор пал на Войцеха

«Барса» надолго потеряла первого номера тер Штегена. 32-летний немец порвал сухожилие правого колена и пропустит не меньше восьми месяцев, из-за чего ему срочно потребовалась замена.

Да, в составе есть 25-летний Иньяки Пенья — воспитанник «Ла Масии», успевший сыграть четыре встречи за «Барселону» после травмы Марка-Андре. Но он не убедил руководство клуба. Да и в прошлом сезоне с качественной подменой немца не справился.

Сине-гранатовые могли рассматривать только свободных агентов, так как трансферное окно закрыто до января. Войцех был не единственным вариантом — обсуждались Лорис Кариус, Клаудио Браво и Кейлор Навас. Но ключевую роль в переходе поляка, как сообщают испанские СМИ, сыграл его соотечественник Роберт Левандовски. Именно нападающий настоял на том, чтобы Щенсны переехал в Каталонию.

Войцех Щенсны на матче Лиги чемпионов «Барселона» — «Янг Бойз» (5:0) 1 октября. Фото Reuters

В какой форме Щенсны?

Голкипер не выходил на поле с окончания чемпионата Европы-2024, который для Польши неудачно закончился еще в июне. На турнире в Германии Войцех сыграл лишь в двух встречах и пропустил пять мячей.

Семь последних сезонов он провел в «Ювентусе», а до этого выступал за «Рому», «Арсенал» и «Брентфорд». В августе Войцех неожиданно объявил о завершении карьеры.

«Всем, что у меня есть, я обязан прекрасной игре в футбол. Но и я отдал ей все, что у меня было. Сегодня, когда мое тело по-прежнему готово к вызовам, сердце уже не на месте», — прощался голкипер в соцсетях.

Теперь Щенсны возвращается в большой футбол, но ему еще предстоит набрать форму. Вероятно, первое время поляк будет набирать форму, а после паузы на матчи сборных заменит Пенью в стартовом составе.