Футбол
Испания
Новости Видео Ла Лига Сегунда Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:45

Щенсны — в «Барселоне» до конца сезона. Войцех возобновил карьеру ради каталонского клуба

Вратарь Щенсны возобновил карьеру и подписал контракт с «Барселоной»
Роман Кольцов
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Войцех Щенсны.
Фото Global Look Press
Войцех Щенсны на матче Лиги чемпионов «Барселона» — «Янг Бойз» (5:0) 1 октября.
Фото Reuters
1/2
Сине-гранатовые нашли замену тер Штегену.

«Барселона» объявила о переходе 34-летнего польского голкипера Войцеха Щенсны, который заменит Марка-Андре тер Штегена, получившего тяжелую травму. Правила ла лиги разрешают внести в заявку нового игрока, подписанного свободным агентом, — этим и воспользовались боссы каталонцев.

Детали сделки

Контракт «Барсы» с вратарем рассчитан до июня 2025 года. По информации Diario Sport, сине-гранатовые будут платить ему около 3 миллионов евро в год до вычета налогов плюс бонусы.

Ради возможности выступать за блауграну Войцех изменил свое решение о завершении карьеры — еще в августе Щенсны досрочно расторг соглашение с «Ювентусом», а теперь выплатит туринцам 2 миллиона евро в качестве компенсации за подписание контракта с топ-клубом.

Переговоры с ним шли давно. Но клуб не мог объявить о сделке из-за «технических проблем с регистрацией». Во вторник, 1 октября, поляка можно было увидеть на трибуне во время матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» разгромила «Янг Бойз» (5:0).

Войцех Щенсны. Щенсны передумал уходить ради «Барсы»: он заменит тер Штегена. А ведь летом завершил карьеру

Почему выбор пал на Войцеха

«Барса» надолго потеряла первого номера тер Штегена. 32-летний немец порвал сухожилие правого колена и пропустит не меньше восьми месяцев, из-за чего ему срочно потребовалась замена.

Да, в составе есть 25-летний Иньяки Пенья — воспитанник «Ла Масии», успевший сыграть четыре встречи за «Барселону» после травмы Марка-Андре. Но он не убедил руководство клуба. Да и в прошлом сезоне с качественной подменой немца не справился.

Сине-гранатовые могли рассматривать только свободных агентов, так как трансферное окно закрыто до января. Войцех был не единственным вариантом — обсуждались Лорис Кариус, Клаудио Браво и Кейлор Навас. Но ключевую роль в переходе поляка, как сообщают испанские СМИ, сыграл его соотечественник Роберт Левандовски. Именно нападающий настоял на том, чтобы Щенсны переехал в Каталонию.

Войцех Щенсны на матче Лиги чемпионов «Барселона» — «Янг Бойз» (5:0) 1 октября.
Фото Reuters

В какой форме Щенсны?

Голкипер не выходил на поле с окончания чемпионата Европы-2024, который для Польши неудачно закончился еще в июне. На турнире в Германии Войцех сыграл лишь в двух встречах и пропустил пять мячей.

Семь последних сезонов он провел в «Ювентусе», а до этого выступал за «Рому», «Арсенал» и «Брентфорд». В августе Войцех неожиданно объявил о завершении карьеры.

Войцех Щенсны (справа) может заменить травмированного Марка-Андре тер Штегена. «Барселона» сделала мощный ход после потери тер Штегена. Но сможет ли Щенсны заменить немца?

«Всем, что у меня есть, я обязан прекрасной игре в футбол. Но и я отдал ей все, что у меня было. Сегодня, когда мое тело по-прежнему готово к вызовам, сердце уже не на месте», — прощался голкипер в соцсетях.

Теперь Щенсны возвращается в большой футбол, но ему еще предстоит набрать форму. Вероятно, первое время поляк будет набирать форму, а после паузы на матчи сборных заменит Пенью в стартовом составе.

Войцех Щенсны
ФК Барселона
Читайте также
РФС не может найти для сборной России соперников на октябрь
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Вратарь Щенсны возобновил карьеру и подписал контракт с «Барселоной»
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
Популярное видео
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Шахтер» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Нигматуллин считает, что две ошибки Доннаруммы не увеличат шансы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ»
«Жирона» — «Фейеноорд»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Винисиус получит «Золотой мяч» — 2024. Бразилец правда заслужил награду лучшему игроку мира?
В Италии оценили игру Доннаруммы против «Арсенала»: «Не блеск, но и трагедии не случилось»
Игрока «Манчестер Сити» арестовали за хищение телефона в ночном клубе. Но он уже вернулся на поле
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Вильярреал 8 5 2 1 17-15 17
4
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
10
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
11
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
12
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
14
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 8 2 1 5 7-12 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
 Лас-Пальмас 8 0 3 5 9-16 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.10 22:00
Леганес – Валенсия
 - : -
5.10 15:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
5.10 17:15
Хетафе – Осасуна
 - : -
5.10 19:30
Лас-Пальмас – Сельта
 - : -
5.10 19:30
Вальядолид – Р. Вальекано
 - : -
5.10 22:00
Реал – Вильярреал
 - : -
6.10 15:00
Жирона – Атлетик
 - : -
6.10 17:15
Алавес – Барселона
 - : -
6.10 19:30
Севилья – Бетис
 - : -
6.10 22:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Джовани Ло Сельсо

Джовани Ло Сельсо

Бетис

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 5 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 5 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости