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1 октября, 23:30

У Доннаруммы две кошмарные ошибки в матче с «Арсеналом». Фанаты «ПСЖ» просят вернуть Сафонова

Доннарумма пропустил два гола от «Арсенала» в матче Лиги чемпионов
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма пропускает первый гол в матче Лиги чемпионов с «Арсеналом».
Фото Reuters
Ужасная игра итальянского вратаря.
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:0
ПСЖ

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, восстановившийся после травмы и заменивший в старте Матвея Сафонова, пропустил два гола от «Арсенала» в первом тайме матча Лиги чемпионов.

Виноват в обоих случаях

На 20-й минуте встречи итальянский вратарь неудачно вышел из ворот, пытаясь перехватить навес Троссара с фланга. В итоге первым на мяче оказался Хаверц. Немецкий полузащитник не простил парижан и открыл счет в матче.

Через 15 минут «Арсенал» удвоил преимущество — и снова главным антигероем стал Доннарумма. Сака забил прямым ударом со штрафного, а Джиджи не угадал траекторию и не сумел подстроиться. Возникло ощущение, что голкипер просто растерялся.

Фанаты «ПСЖ» вспоминают Сафонова

После грубых ошибок Доннаруммы в соцсетях болельщики парижского клуба призвали сделать Сафонова первым номером. Некоторые из них отметили, что «это лишь вопрос времени, когда русский заменит в воротах самого переоцененного голкипера мира».

«В конечном итоге Сафонов оказался не так уж и плох», «Во имя Всевышнего, выпустите Матвея в следующем матче», «Сафонов должен стать основным в «ПСЖ», — пишут фанаты команды.

Во Франции назвали Доннарумму проблемой

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» отрицательно оценил игру Джанлуилжи.

«Думаю, что матч «ПСЖ» против «Арсенала» это очень хорошая новость для Сафонова. Уровень Доннаруммы в Лиге чемпионов действительно становится проблемой для клуба», — сказал Леклер «СЭ».

Как Сафонов выступает за «ПСЖ»

Матвей активно наигрывался летом в товарищеских встречах, но в начале сезона занял место на скамейке запасных. После того как Доннарумма получил травму, россиянин успел провести 3 матча, в которых пропустил 2 мяча. В матче с «Арсеналом» Сафонов остался в резерве.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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