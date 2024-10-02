«Ливерпуль» и «Болонья» сыграют в матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» примет «Болонью» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Игра пройдет на «Энфилде» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

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«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Ливерпуль» — «Болонья» можно изучать в матч-центре нашего сайта.

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде победил «Милан» (3:1). «Болонья» сыграла вничью с «Шахтером» (0:0).