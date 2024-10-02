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«Ливерпуль» — «Болонья»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Болонья» сыграют в матче Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Ливерпуль» примет «Болонью» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Игра пройдет на «Энфилде» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», также платформа проводит переклички вечерних встреч еврокубков. Контент сервиса доступен по подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Ливерпуль» — «Болонья» можно изучать в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Болонья

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде победил «Милан» (3:1). «Болонья» сыграла вничью с «Шахтером» (0:0).

ФК Болонья
ФК Ливерпуль
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