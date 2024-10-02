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«Шахтер» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Шахтер» и «Аталанта» встретятся в Лиге чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Шахтер» и «Аталанта» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Матч в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене» начнется в 19.45 по московскому времени.

Онлайн-платформа «Okko Спорт» проведет прямую трансляцию игры «Шахтер» — «Аталанта» (контент сервиса можно смотреть при наличии подписки).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Шахтер» — «Аталанта» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 19:45. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шахтер
Аталанта

В первом туре обе команды сыграли свои матчи вничью: «Шахтер» — с «Болоньей» (0:0), а «Аталанта» — с «Арсеналом» (0:0).

ФК Аталанта
ФК Шахтер (Донецк)
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