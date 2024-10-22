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«Арсенал» — «Шахтер»: лондонцы погрузят украинский клуб на дно турнирной таблицы ЛЧ

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Шахтер» 22 октября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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22 октября состоятся матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. В одной из игр лондонский «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» примет «Шахтер». Стартовый свисток французского арбитра Бенуа Бастьена прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Шахтер

Аналитики букмекерской компании FONBET считают «Арсенал» безусловным фаворитом матча. Его победа оценена коэффициентом 1.14, что примерно 88% вероятности исхода. Ничья идет за 9.00 (9%), успех «Шахтера» — за 21.0 (2%).

На то, что украинский клуб хотя бы не проиграет (Х2), котировка — 5.90.

Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) оценена в 2.65, (+2.5) — в 1.67.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.45, но эксперты склоняются к тому, что голов будет больше: ТБ 3.5 можно оформить за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.75.

Неплохой коэффициент на обмен голами — 2.25. «Шахтер» не забил лишь в одном из пяти предыдущих матчей.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Шахтер»

«Арсенал» на выходных допустил осечку в чемпионате, в меньшинстве проиграв на выезде «Борнмуту» (0:2). Неприемлемый результат, уверен, лишь взбодрит команду Артеты и вынудит ее значительно напористее и ярче сыграть в Лиге чемпионов, где после ничьей с «Аталантой» в первом туре (0:0) очки также очень нужны.

Победить «Шахтер» лондонцам не помешает даже травма Эдегора и возможное отсутствие Сака. Резервов у хозяев достаточно, чтобы заставить соперника обороняться всей командой в своей штрафной. Украинцы в ЛЧ с трудом удержали ничью против «Болоньи» (0:0) и разгромно уступили «Аталанте» (0:3). В Лондоне им ловить буквально нечего.

Рекомендуемая ставка: «Арсенал» победит и подаст больше 7.5 угловых за 1.96.

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Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Шахтер (Донецк)
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