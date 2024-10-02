Матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Атлетико» состоится в среду, 2 октября, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча «Бенфика» — «Атлетико» можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (по подписке). Также платформа проводит переклички всех вечерних встреч Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Бенфика» — «Атлетико» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Бенфика» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов одержала верх над «Црвеной Звездой» (2:1), а «Атлетико» обыграл «РБ Лейпциг» (2:1).