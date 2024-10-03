Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:33

Облак: «К сожалению для нас, «Атлетико» проиграл 0:4, а могло быть и хуже»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:4) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«С самого начала все было очень плохо. Мы не сражались от начала и до конца. Они проделали большую работу, у них отличная команда, и они заслужили эту победу. Они сделали гораздо больше, чем мы. К сожалению для нас, мы проиграли 0:4, а могло быть и хуже», — цитирует пресс-служба УЕФА Облака.

«Бенфика» набрала 6 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице. «Атлетико» с 3 очками занимает 23-ю строчку.

Жоанатан Дэвид атакует ворота &laquo;Реала&raquo;. «Реал» проиграл «Лиллю», крутой камбэк «Ювентуса», Эмери победил «Баварию» и напомнил великую историю «Астон Виллы»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Ян Облак
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Бенфика
Читайте также
Путин назначил Артема Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе
В Хабаровске горит театр на площади 1 тыс. кв. м
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Госдеп США рассказал о роли третьих стран в предложенном Украиной «плане победы»
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
РФС не может найти для сборной России соперников на октябрь
Популярное видео
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Симеоне: «Во втором тайме «Атлетико» просто бросил играть»
Анчелотти: «Лилль» был сильнее, и мы должны это принять»
Влахович: «Счастлив, что забил два гола, но еще больше я рад победе»
Розе — о поражении от «Ювентуса»: «Порой нужно признавать индивидуальное мастерство соперника»,
Женезьо — о победе над «Реалом»: «Такие моменты запоминаются на всю жизнь»
Итальяно: «Хотели покинуть «Энфилд» с высоко поднятой головой»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости