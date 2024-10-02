Загребское «Динамо» сыграет с «Монако» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Игра состоится на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Динамо» Загреб — «Монако» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В 1-м туре ЛЧ загребский клуб крупно проиграл «Баварии» — 2:9, команда из Монако обыграла «Барселону» со счетом 2:1.

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