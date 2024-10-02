Загребское «Динамо» и «Монако» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Игра пройдет на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия), начало — в 22.00 по московскому времени.

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«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Динамо» Загреб — «Монако» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В составе «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин, который в первом туре Лиги чемпионов вышел на поле на замену и принял участие в победе над «Барселоной» (2:1). Хорватский две недели назад уступил «Баварии» в Мюнхене со счетом 2:9.