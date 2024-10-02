Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 11:40

«Динамо» Загреб — «Монако»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Динамо» Загреб и «Монако» проведут матч общего этапа Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Загребское «Динамо» и «Монако» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Игра пройдет на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия), начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию этого матча в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko во вкладке «Спорт» при условии подписки. Сервис также предлагает переклички всех вечерних встреч Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Динамо» Загреб — «Монако» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Maksimir (Загреб)
Динамо Зг
Монако

В составе «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин, который в первом туре Лиги чемпионов вышел на поле на замену и принял участие в победе над «Барселоной» (2:1). Хорватский две недели назад уступил «Баварии» в Мюнхене со счетом 2:9.

ФК Динамо (Загреб)
ФК Монако
Читайте также
Соперники ждали Пьянича на поле, чтобы попросить у него футболку, от Кейта дождались чуда, от 18-летнего таланта - гола. Что случилось в матче «Пари НН» – ЦСКА
Дегтярев сообщил о профессионализме экипажа самолета с Чернышенко
Доннарумма пропустил два гола от «Арсенала» в матче Лиги чемпионов
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого крупно проиграл в Лиге чемпионов АФК
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Генштаб ВС Ирана рассказал об атаке на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада»
Популярное видео
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«РБ Лейпциг» — «Ювентус»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Бенфика» — «Атлетико»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
В Италии оправдывают Доннарумму за ошибки в матче с «Арсеналом»
«Лилль» — «Реал», «Астон Вилла» — «Бавария», игры «Ливерпуля», «Монако» и «Ювентуса». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Шахтер» — «Аталанта»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Астон Вилла» — «Бавария»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости