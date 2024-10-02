«Динамо» Загреб — «Монако»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Загребское «Динамо» и «Монако» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Игра пройдет на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия), начало — в 22.00 по московскому времени.
Смотреть трансляцию этого матча в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko во вкладке «Спорт» при условии подписки. Сервис также предлагает переклички всех вечерних встреч Лиги чемпионов.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Динамо» Загреб — «Монако» можно отслеживать в нашем матч-центре.
В составе «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин, который в первом туре Лиги чемпионов вышел на поле на замену и принял участие в победе над «Барселоной» (2:1). Хорватский две недели назад уступил «Баварии» в Мюнхене со счетом 2:9.