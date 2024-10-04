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Сегодня, 14:14

Семин считает, что «Барселона» будет претендовать на победу в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы «Барселоны» на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Думаю, что «Барселона» будет претендовать на победу в Лиге чемпионов. Это очень молодая и интересно играющая команда. Но мы не знаем, выдержат ли футболисты такое напряжение. В этом у меня есть большие сомнения. Еще есть обновленная «Бавария». За ней тоже будет интересно посмотреть. Наверное, мы увидим команды, которые нас удивят. Турнир всех рассудит», — цитирует Семина Metaratings.ru.

После двух туров общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» с 3 очками располагается на 16-й позиции в турнирной таблице. «Барселона» набрала такое же количество баллов и идет на 17-я строчке.

Источник: Metaratings.ru.
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона
Юрий Семин
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