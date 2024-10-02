Игрока «Манчестер Сити» арестовали за кражу телефона в ночном клубе. Но он уже вернулся на поле
В среду, 2 октября, британские СМИ растиражировали новость о том, что футболиста «Манчестер Сити» Матеуса Нунеса арестовали. Это произошло 8 сентября, но стало известно только сейчас. По данным газеты El Mundo, португалец украл телефон у одного из посетителей мадридского ночного клуба La Riviera. Детали происшествия появились на следующий день после матча Лиги чемпионов со «Слованом» (4:0), в котором футболист отыграл все 90 минут.
Что случилось
Инцидент произошел около 5.30 утра. Согласно полицейскому отчету, Нунес выхватил мобильный телефон у 58-летнего мужчины в туалете ночного заведения. Свидетели рассказали, что потерпевший пытался сфотографировать игрока и что Матеус, сильно разозлившись, отобрал у него телефон и сказал, что не отдаст его.
По другой версии, посетитель клуба дотронулся до футболиста, держа в руке смартфон, и Матеус отобрал устройство, думая, что его снимают.
Матеуса отпустили под залог
58-летний мужчина обратился в полицию, которая обнаружила у игрока «Манчестер Сити» чужой телефон и задержала его. Отмечается, что португалец вел себя дерзко по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.
«Я могу подтвердить, что гражданин Португалии был арестован рано утром 8 сентября в ночном клубе Мадрида по подозрению в краже чужого мобильного телефона», — указано в заявлении пресс-службы Национальной полиции Мадрида.
Нунес был доставлен в полицейский участок и допрошен. Несколько часов спустя после вмешательства адвоката его освободили под залог до суда, где Матеусу будут предъявлены обвинения.
Сообщается, что Нунес находился в Испании с друзьями после того, как в прошлом месяце его не вызвали в сборную Португалии. Международная пауза длилась первые две недели сентября.
Как выступает Нунес
В сезоне-2024/25 хавбек провел 6 матчей и отметился одним голом. Лишь 2 раза португалец выходил в старте — в Лиге чемпионов против «Слована» и в Кубке английской лиги с «Уотфордом» (2:1).
Нунес пополнил состав «Сити» осенью 2023-го, перейдя из «Вулверхэмптона» за 62 миллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12-2
|15
|
2
|Ман. Сити
|6
|4
|2
|0
|14-6
|14
|
3
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|
4
|Челси
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
5
|Астон Вилла
|6
|4
|1
|1
|12-9
|13
|
6
|Фулхэм
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|
7
|Ньюкасл
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
8
|Тоттенхэм
|6
|3
|1
|2
|12-5
|10
|
9
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|
10
|Нот. Форест
|6
|2
|3
|1
|6-5
|9
|
11
|Борнмут
|6
|2
|2
|2
|8-9
|8
|
12
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
13
|МЮ
|6
|2
|1
|3
|5-8
|7
|
14
|Вест Хэм
|6
|1
|2
|3
|6-10
|5
|
15
|Ипсвич
|6
|0
|4
|2
|5-10
|4
|
16
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|7-15
|4
|
17
|Лестер
|6
|0
|3
|3
|8-12
|3
|
18
|Кр. Пэлас
|6
|0
|3
|3
|5-9
|3
|
19
|Саутгемптон
|6
|0
|1
|5
|3-12
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|6-16
|1
|5.10
|14:30
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|5.10
|17:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|- : -
|5.10
|17:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|5.10
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|- : -
|5.10
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|- : -
|5.10
|17:00
|
Вест Хэм – Ипсвич
|- : -
|5.10
|19:30
|
Эвертон – Ньюкасл
|- : -
|6.10
|16:00
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|6.10
|16:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|6.10
|18:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|4
|1
|1