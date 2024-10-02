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Игрока «Манчестер Сити» арестовали за кражу телефона в ночном клубе. Но он уже вернулся на поле

Футболиста «Манчестер Сити» Нунеса арестовали за кражу телефона
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Футболист «Манчестер Сити» Матеус Нунес
Матеус Нунес.
Фото AFP
Отпустили под залог.

В среду, 2 октября, британские СМИ растиражировали новость о том, что футболиста «Манчестер Сити» Матеуса Нунеса арестовали. Это произошло 8 сентября, но стало известно только сейчас. По данным газеты El Mundo, португалец украл телефон у одного из посетителей мадридского ночного клуба La Riviera. Детали происшествия появились на следующий день после матча Лиги чемпионов со «Слованом» (4:0), в котором футболист отыграл все 90 минут.

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Что случилось

Инцидент произошел около 5.30 утра. Согласно полицейскому отчету, Нунес выхватил мобильный телефон у 58-летнего мужчины в туалете ночного заведения. Свидетели рассказали, что потерпевший пытался сфотографировать игрока и что Матеус, сильно разозлившись, отобрал у него телефон и сказал, что не отдаст его.

По другой версии, посетитель клуба дотронулся до футболиста, держа в руке смартфон, и Матеус отобрал устройство, думая, что его снимают.

Матеуса отпустили под залог

58-летний мужчина обратился в полицию, которая обнаружила у игрока «Манчестер Сити» чужой телефон и задержала его. Отмечается, что португалец вел себя дерзко по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

«Я могу подтвердить, что гражданин Португалии был арестован рано утром 8 сентября в ночном клубе Мадрида по подозрению в краже чужого мобильного телефона», — указано в заявлении пресс-службы Национальной полиции Мадрида.

Нунес был доставлен в полицейский участок и допрошен. Несколько часов спустя после вмешательства адвоката его освободили под залог до суда, где Матеусу будут предъявлены обвинения.

Сообщается, что Нунес находился в Испании с друзьями после того, как в прошлом месяце его не вызвали в сборную Португалии. Международная пауза длилась первые две недели сентября.

Футболисты Матеус Нунес и Кирьякос Саввидис
Матеус Нунес и Кирьякос Саввидис.
Фото Reuters

Как выступает Нунес

В сезоне-2024/25 хавбек провел 6 матчей и отметился одним голом. Лишь 2 раза португалец выходил в старте — в Лиге чемпионов против «Слована» и в Кубке английской лиги с «Уотфордом» (2:1).

Нунес пополнил состав «Сити» осенью 2023-го, перейдя из «Вулверхэмптона» за 62 миллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-2 15
2
 Ман. Сити 6 4 2 0 14-6 14
3
 Арсенал 6 4 2 0 12-5 14
4
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
5
 Астон Вилла 6 4 1 1 12-9 13
6
 Фулхэм 6 3 2 1 8-5 11
7
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
8
 Тоттенхэм 6 3 1 2 12-5 10
9
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
10
 Нот. Форест 6 2 3 1 6-5 9
11
 Борнмут 6 2 2 2 8-9 8
12
 Брентфорд 6 2 1 3 8-10 7
13
 МЮ 6 2 1 3 5-8 7
14
 Вест Хэм 6 1 2 3 6-10 5
15
 Ипсвич 6 0 4 2 5-10 4
16
 Эвертон 6 1 1 4 7-15 4
17
 Лестер 6 0 3 3 8-12 3
18
 Кр. Пэлас 6 0 3 3 5-9 3
19
 Саутгемптон 6 0 1 5 3-12 1
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 6-16 1
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5.10 14:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
5.10 17:00
Арсенал – Саутгемптон
 - : -
5.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
5.10 17:00
Лестер – Борнмут
 - : -
5.10 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.10 17:00
Вест Хэм – Ипсвич
 - : -
5.10 19:30
Эвертон – Ньюкасл
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 6
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

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Букайо Сака

Букайо Сака

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 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

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Коул Палмер

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