Игрока «Манчестер Сити» арестовали за кражу телефона в ночном клубе. Но он уже вернулся на поле

Отпустили под залог.

В среду, 2 октября, британские СМИ растиражировали новость о том, что футболиста «Манчестер Сити» Матеуса Нунеса арестовали. Это произошло 8 сентября, но стало известно только сейчас. По данным газеты El Mundo, португалец украл телефон у одного из посетителей мадридского ночного клуба La Riviera. Детали происшествия появились на следующий день после матча Лиги чемпионов со «Слованом» (4:0), в котором футболист отыграл все 90 минут.

Что случилось

Инцидент произошел около 5.30 утра. Согласно полицейскому отчету, Нунес выхватил мобильный телефон у 58-летнего мужчины в туалете ночного заведения. Свидетели рассказали, что потерпевший пытался сфотографировать игрока и что Матеус, сильно разозлившись, отобрал у него телефон и сказал, что не отдаст его.

По другой версии, посетитель клуба дотронулся до футболиста, держа в руке смартфон, и Матеус отобрал устройство, думая, что его снимают.

Матеуса отпустили под залог

58-летний мужчина обратился в полицию, которая обнаружила у игрока «Манчестер Сити» чужой телефон и задержала его. Отмечается, что португалец вел себя дерзко по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

«Я могу подтвердить, что гражданин Португалии был арестован рано утром 8 сентября в ночном клубе Мадрида по подозрению в краже чужого мобильного телефона», — указано в заявлении пресс-службы Национальной полиции Мадрида.

Нунес был доставлен в полицейский участок и допрошен. Несколько часов спустя после вмешательства адвоката его освободили под залог до суда, где Матеусу будут предъявлены обвинения.

Сообщается, что Нунес находился в Испании с друзьями после того, как в прошлом месяце его не вызвали в сборную Португалии. Международная пауза длилась первые две недели сентября.

Матеус Нунес и Кирьякос Саввидис. Фото Reuters

Как выступает Нунес

В сезоне-2024/25 хавбек провел 6 матчей и отметился одним голом. Лишь 2 раза португалец выходил в старте — в Лиге чемпионов против «Слована» и в Кубке английской лиги с «Уотфордом» (2:1).

Нунес пополнил состав «Сити» осенью 2023-го, перейдя из «Вулверхэмптона» за 62 миллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов.