Итальянский журналист Лонгари: «Доннурамма — все равно первый номер «ПСЖ»

Итальянский журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари поделился мнением об игре вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в матче против «Арсенала» (0:2) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

«Понятно, что ошибки случаются у любого футболиста. Но мое мнение остается прежним: Доннарумма останется первым выбором Луиса Энрике», — приводит слова Лонгари «РБ Спорт».

Матч против «Арсенала» стал для Доннаруммы первым за «ПСЖ» с 14 сентября — футболист пропустил три игры из-за мышечного повреждения. Во всех этих играх на поле выходил Матвей Сафонов и пропустил в них два мяча.