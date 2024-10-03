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Итальянский журналист Лонгари: «Доннурамма — все равно первый номер «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари поделился мнением об игре вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в матче против «Арсенала» (0:2) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

«Понятно, что ошибки случаются у любого футболиста. Но мое мнение остается прежним: Доннарумма останется первым выбором Луиса Энрике», — приводит слова Лонгари «РБ Спорт».

Матч против «Арсенала» стал для Доннаруммы первым за «ПСЖ» с 14 сентября — футболист пропустил три игры из-за мышечного повреждения. Во всех этих играх на поле выходил Матвей Сафонов и пропустил в них два мяча.

Источник: РБ Спорт
Джанлуиджи Доннарумма
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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