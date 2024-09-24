В хоккейной Лиге чемпионов ввели формат с одной группой (как в футболе) еще год назад. И как, помогло?

Турнир стал более непредсказуемым, но болельщиков по-прежнему привлекает с трудом.

Футбольная Лига чемпионов-2024/25 стартовала в обновленном формате. Теперь 36 (а не 32, как было в прошлых сезонах) команд не разделены по группам. Вместо этого УЕФА внедрил единую турнирную таблицу, превратив групповой этап в «регулярный чемпионат» с восемью турами.

Новая система пока что очень непривычна для зрителей и клубов. И до января футболисты и болельщики неоднократно будут жаловаться на нее. Ведь кому жеребьевка выдала слабых соперников, а кому-то — сильных. Но в Европе есть тысячи фанатов, которые уже смогли оценить такую структуру соревнований. Хоккейная Лига чемпионов запустила ее уже год назад.

Первая Лига чемпионов умерла из-за действий ИИХФ

Хоккейная ЛЧ стартовала десять лет назад — в сезоне-2014/15. Тогда ведущие европейские чемпионаты объединились, чтобы создать свой еврокубок. Ранее в 2008-м уже была попытка запустить Лигу чемпионов, и пилотный сезон оказался удачным.

В сезоне-2008/09 14 сильнейших команд из семи ведущих лиг Европы определяли сильнейшего на континенте. 11 из них начали сразу с групповой стадии, а еще три сыграли в квалификации в борьбе за последнюю путевку. Тот турнир стал последним, в котором играли российские команды.

Тогда Россию в Лиге чемпионов представляли «Салават Юлаев» и «Металлург». Оба заняли первое место в группе и прошли в полуфинал, но из-за регламента им пришлось сыграть друг с другом. «Магнитка» оказалась сильнее, вот только в финале случился тот самый матч с «Цюрихом» — разгромное поражение 0:5.

Сам турнир оказался успешным — права на него смогли продать даже в США и Канаду, а в Германии, России и Швеции все игры прошли при аншлагах. Победителю доставалась путевка в выставочный Кубок Виктории против команды НХЛ. Призовой фонд составил 10 миллионов франков — невиданные на тот момент деньги для видов спорта, которые не называются «футбол».

Правда, подавляющая часть доходов турнира — это спонсорские вливания. В основном от двух рекламодателей — «Газпрома» и Reebok. Однако спустя четыре месяца после окончания первого сезона ИИХФ объявила о заморозке турнира.

«Группа первоначальных инвесторов, в которую в том числе входил «Газпром», расторгла соглашение с ИИХФ. Но это было сделано по совместной договоренности с целью выйти из отношений с маркетингово-логистической компанией «Овэйшн». Претензий к ним как логистической компании по существу у нас нет, но претензии к ним были со стороны инвесторов по тому, как они работали в части маркетинга», — говорил тогда Александр Медведев.

В итоге проект был приостановлен, а в ноябре 2009-го «Овэйшн» заявила о расторжении сотрудничества. Идея о создании нового турнира поднималась, но уже без российских клубов. Новая ЛЧ была возобновлена в 2013-м, а первый турнир прошел через год. Вот только без денег из России и крупнейшего хоккейного рынка Европы.

За десять лет количество участников ЛЧ сократилось вдвое

Лига чемпионов — уникальный продукт для континентальных турниров. Фактически это акционерное общество, где большая часть акций принадлежит шести сильнейшим европейским лигам. У ИИХФ находятся лишь 12,5 процента акций, поэтому все решения принимают клубы. В футболе, например, Лига чемпионов полностью принадлежит УЕФА.

В первые годы хоккейная ЛЧ страдала манией гигантизма — в турнире выступали от 44 до 48 команд. В сезоне-2015/16 играли сразу восемь шведских клубов. Плюс к командам из Австрии, Германии, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии постоянно добавлялись чемпионы из других европейских стран, а также победитель Континентального кубка ИИХФ.

Однако в сезоне-2017/18 ЛЧ приняла привычный, «футбольный» формат. Количество команд сократилось до 32 с восемью группами. А год назад акционеры турнира решили полностью изменить его структуру:

Количество клубов сократилось с 32 до 24.

Количество представителей одного чемпионата сократилось до трех (может быть и четыре, если победитель ЛЧ не пробился в новый розыгрыш через свой турнир).

Чемпионы из прочих европейских турниров могут претендовать на wild-card от организаторов. В этом году их получили команды из Великобритании, Франции, Польши, Норвегии и Дании.

Самое важное изменение — теперь нет групп. Все команды объединены в одну таблицу, и у каждого свои соперники.

Хоккейная ЛЧ перешла на формат единой группы на год раньше футбольной. В плей-офф выходят 16 лучших команд. Более того, в Лиге чемпионов есть свои правила, непривычные для хоккея. Так, команда, играющая в меньшинстве, продолжает выступать втроем-вчетвером даже при пропущенном голе. А вот если она забивает, то у соперника заканчивается большинство.

«Мы придумали простые, но эффективные изменения, имеющие большой потенциал, которые добавят в игру больше азарта. Они ненавязчивы и очень просты для понимания», — заявил генеральный директор Лиги чемпионов Мартин Бауманн.

Генеральный директор Лиги чемпионов Мартин Бауманн. Фото Global Look Press

Как выглядит турнир в нынешнем сезоне

Все 24 участника поделены на четыре корзины по шесть команд. В первой — победитель прошлого турнира (швейцарская «Женева») и чемпионы пяти ведущих лиг. Во второй — чемпион Австрии, а также пять лучших команд-нечемпионов. В третьей корзине — оставшиеся «лучшие» клубы из топ-6 лиг Европы, а в четвертой — третья команда чемпионата Австрии и пять чемпионов из прочих лиг.

У каждого клуба свой уникальный календарь, и соперники определились по жеребьевке. Все команды проведут по шесть матчей — по одному с двумя представителями из других корзин. То есть чемпионы Швеции или Финляндии могут сыграть друг с другом лишь в плей-офф.

У клубов из первой корзины есть преимущество, так как они сыграют лишь с более слабыми командами. В футбольной ЛЧ, где теперь тоже такая «псевдошвейцарская» система, каждый участник проводит два матча с соперниками из своей корзины.

У этого формата есть как плюсы, так и минусы. Главный недостаток — разные соперники, из-за чего фактор везения в жеребьевке играет большую роль. А главный плюс — каждый матч и гол имеет значение. В нынешней ЛЧ позади уже четыре тура из шести, но плей-офф обеспечила себе лишь одна команда (шведский «Фэрьестад»). И никто еще не вылетел.

Благодаря реформе руководство ЛЧ хочет увеличить медийный интерес к турниру. В будущем на ее базе, возможно, появится какая-то паневропейская лига. По крайней мере, среди функционеров уже ведутся такие разговоры. Однако сначала нужно превратить хоккейную ЛЧ в престижный прибыльный турнир. И с этим есть большие проблемы.

Команда ХК «Слован». Фото Imago-images, Global Look Press

Доходов в ЛЧ не хватает, чтобы покрыть перелеты по Европе

Главная проблема Лиги чемпионов — это убыточный турнир. Причем не для организации в целом, а для клубов. Если в футбольной ЛЧ даже дебютант из Словакии «Слован» заработает минимум 20 миллионов евро, то в хоккее ни о каких заработках нет и речи.

Швейцарский портал Watson сообщил, что для 20 клубов из 24 турнир убыточен. Доход от билетов и призовые не могут покрыть расходы на перелеты, проживание и страховки. Более того, реформа турнира, видимо, вынужденная мера, а не попытка сделать его интереснее.

В сезоне-2022/23 общий призовой фонд ЛЧ составил 3,47 миллиона евро для 32 команд. А в следующем — уже 2,5. Есть вероятность, что в организации просто решили сократить количество ртов. Схема распределения призовых в прошлом сезоне была такой:

Информации о призовых в нынешнем сезоне нет, что показывает интерес к турниру со стороны европейских медиа. Для европейцев, которые привыкли путешествовать на игры на автобусах, траты на перелеты очень внушительны. Издание Sport.ch отметило, что один только чартер из Швейцарии в Скандинавию для всей команды стоит дороже, чем базовые призовые в 65 тысяч евро.

Командам, которые никак не претендуют на победу в ЛЧ, даже выгоднее не участвовать. Но отказаться они не могут: по данным Watson, в контракте между Infront, которая занимается дистрибьюцией прав на турнир, и ИИХФ прописаны огромные штрафы. Какие именно — не уточняются, но для европейских команд они большие. И так как сами лиги являются акционерами ЛЧ, то у клубов нет никаких рычагов для давления.

Победитель хоккейной ЛЧ заработает 360 тысяч евро плюс какую-то сумму благодаря билетам. Хотя и с этим есть проблемы: средняя посещаемость турнира, согласно анализу «СЭ», — 3585 зрителей при заполняемости в 53 процентах. И в первых четырех турах лишь четыре игры из 48 смогли собрать более пяти тысяч зрителей на арене — одна у пражской «Спарты», одна — у «Динамо» из Пардубице и две у английского «Шеффилда».

Вот так выглядит топ-5 самых посещаемых команд Лиги чемпионов-2024/25, а также в сравнении их аудитории с той, что была в прошлом сезоне в своих чемпионатах.

В плей-офф посещаемость возрастет, но этого все равно будет недостаточно, чтобы покрыть все расходы. Выхода два: либо резко сокращать ЛЧ до 12-16 команд только с сильнейшими по аналогии с баскетбольной Евролигой, либо в будущем в лучшей политической ситуации обращаться к российским компаниям и клубам для участия. Ведь, несмотря на закрытие, Лига чемпионов-2008/09 была отличным турниром.