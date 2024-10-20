Губерниев — о победе «Рубина» над «Барселоной» в 2009 году: «Ощущение, что это было в другой жизни»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился воспоминаниями о победе «Рубина» над «Барселоной» в матче группового турнира Лиги чемпионов в сезоне-2009/10.

Ровно 15 лет назад клуб из Казани обыграл «Барселону» на стадионе «Камп Ноу» со счетом 2:1.

«Нам рано жить воспоминаниями. Обыграли и молодцы! У нас было довольно много ярких побед, хотя сейчас ощущение, что это было в другой жизни. Знаю историю, когда человек поставил квартиру на «Барселону», чтобы на вырученные деньги сделать ремонт. Но в итоге выиграл «Рубин», а человек потерял квартиру», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

В матче 15-летней давности за «Рубин» забили хавбеки Александр Рязанцев и Гекдениз Карадениз, у «Барселоны» отличился шведский нападающий Златан Ибрагимович.