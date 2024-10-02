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«Астон Вилла» — «Бавария»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Астон Вилла» и «Бавария» сыграют во 2-м туре Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Астон Вилла» примет «Баварию» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Матч пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Транслировать игру «Астон Вилла» — «Бавария» будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Также платформа предлагает переклички вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста. Контент стримингового сервиса доступен при условии подписки.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры в Бирмингеме доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Бавария

В стартовом туре «Астон Вилла» в гостевом матче обыграла «Янг Бойз» (3:0), а «Бавария» на своем поле — загребское «Динамо» (9:2).

ФК Астон Вилла
ФК Бавария
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