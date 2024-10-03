Бруну Лаже объяснил, как «Бенфике» удалось обыграть «Атлетико»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал победу над «Атлетико» (4:0) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Классический вечер в старом стиле. Большое спасибо ребятам, которые полнсотью выполнили план. Это стало залогом успеха. Каждый был лучшей версией себя. Сегодня мы были командой. Речь не только о стартовом составе, но и о запасных, которые вышли на замену и добавили свежие силы. Мы получаем заряд от выигранных матчей, который позволяет нам демонстрировать качественный футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Лаже.

«Бенфика» набрала 6 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице. «Атлетико» с 3 очками занимает 23-ю строчку.