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Слот объяснил, за счет чего «Ливерпуль» обыграл «Болонью»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Болоньей» (2:0) в матче 2-го тура основого турнира Лиги чемпионов.

«Трудный матч. Знали, что у «Болоньи» своеобразный стиль игры. Вратарь был единственным нашим игроком, у которого было свободное пространство, так что нам часто приходилось участвовать в единоборствах. Нам удалось забить быстрый гол, но потребовалось какое-то время, чтобы забить второй», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
ФК Ливерпуль
Арне Слот
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