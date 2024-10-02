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Лига чемпионов: «Динамо» Загреб — «Монако», «Астон Вилла» — «Бавария», «Лилль» — «Реал». Матчи 2 октября

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Александр Головин.
Фото Global Look Press
Общий этап Лиги чемпионов-2024/25.

2 октября в Лиге чемпионов пройдут 9 матчей 2-го тура общего этапа: «Жирона» — «Фейеноорд», «Шахтер» — «Аталанта», «Астон Вилла» — «Бавария», «Бенфика» — «Атлетико», «Динамо» Загреб — «Монако», «Лилль» — «Реал», «Ливерпуль» — «Болонья», «Лейпциг» — «Ювентус», «Штурм» — «Брюгге».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов.

2 октября, среда

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 19:45. Montilivi (Жирона)
Жирона
Фейеноорд
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 19:45. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шахтер
Аталанта
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Бавария
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Атлетико
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Maksimir (Загреб)
Динамо Зг
Монако
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Реал
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Болонья
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Ювентус
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Worthersee Stadion (Клагенфурт)
Штурм
Брюгге

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица Лиги чемпионов

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