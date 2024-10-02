Лига чемпионов: «Динамо» Загреб — «Монако», «Астон Вилла» — «Бавария», «Лилль» — «Реал». Матчи 2 октября
Общий этап Лиги чемпионов-2024/25.
2 октября в Лиге чемпионов пройдут 9 матчей 2-го тура общего этапа: «Жирона» — «Фейеноорд», «Шахтер» — «Аталанта», «Астон Вилла» — «Бавария», «Бенфика» — «Атлетико», «Динамо» Загреб — «Монако», «Лилль» — «Реал», «Ливерпуль» — «Болонья», «Лейпциг» — «Ювентус», «Штурм» — «Брюгге».
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов.
2 октября, среда
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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