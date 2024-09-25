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Сегодня, 16:40

«Реал» потерял Мбаппе на три недели. Он пропустит дерби с «Атлетико»

Мбаппе получил травму и пропустит три недели
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
А ведь все только наладилось.

25-летний форвард «Реала» Килиан Мбаппе получил травму в матче 7-го тура ла лиги с «Алавесом» (3:2) и пропустит примерно три недели. О случившемся заявил сам королевский клуб. «После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами «Реала», у Килиана Мбаппе была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. Ожидаем развитие событий», — сказано в обращении.

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Непростое начало

Неудачи преследуют Килиана Мбаппе с тех пор, как он перешел в «Реал». Он отличился за новый клуб в дебютной игре, поразив ворота «Аталанты» в матче за Суперкубок УЕФА, но в чемпионате Испании все обстояло куда хуже.

В августовских матчах против «Мальорки», «Вальядолида» и «Лас-Пальмаса» Килиан не смог отметиться ни одним результативным действием. Голы к французу пришли только в 4-м туре, когда он оформил дубль в игре против «Бетиса». С тех пор Мбаппе забивал в каждой встрече в рамках ла лиги (включая поединок с «Алавесом», в котором он получил травму), а также отличился в Лиге чемпионов.

Всего сейчас на счету Мбаппе семь голов и одна голевая передача, большинство из этих результативных действий были совершены в последних встречах. Травма Килиана прервала очень хорошую серию.

Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Что пропустит Мбаппе?

В своем заявлении «Реал» не дал почти никакой конкретики — ни сроков восстановления, ни характера полученной травмы. Поэтому можно лишь догадываться, сколько на самом деле пропустит француз — в любом случае речь идет о неделях. Если травма получена в легкой форме, то форвард действительно пропустит две или три недели.

Более тяжелая форма, такая как полный разрыв мышцы бедра, потребует куда больше времени на лечение и реабилитацию. Обычно на это уходит до двух-трех месяцев. К счастью для болельщиков «Реала», испанские СМИ сообщают, что у Килиана все не так плохо и он пропустит максимум три недели.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). Мбаппе и Винисиус устрашают. «Реал» планирует продлить удачную серию встреч с «Алавесом»

Если это действительно так, то Мбаппе точно пропустит мадридское дерби с «Атлетико» (29 сентября) и матч Лиги чемпионов с «Лиллем» (2 октября). Вероятнее всего, Килиан также не сыграет с «Вильярреалом» в ла лиге 5 октября и не поедет в сборную на матчи Лиги наций с Израилем (10 октября) и Бельгией (14 октября). Зато к матчу с дортмундской «Боруссией» 22 октября и класико с «Барселоной» 26 октября француз должен успеть.

Килиан Мбаппе
ФК Алавес
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
7
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
8
 Алавес 7 3 1 3 11-10 10
9
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
12
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
13
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
14
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
15
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
16
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
17
 Вальядолид 7 1 2 4 3-15 5
18
 Валенсия 7 1 2 4 5-10 5
19
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
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38 тур
17.09 20:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 1 : 0
19.09 20:00
Леганес – Атлетик
 0 : 2
24.09 20:00
Севилья – Вальядолид
 2 : 1
24.09 20:00
Валенсия – Осасуна
 0 : 0
24.09 22:00
Реал – Алавес
 3 : 2
25.09 20:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
25.09 22:00
Барселона – Хетафе
 - : -
26.09 20:00
Лас-Пальмас – Бетис
 - : -
26.09 20:00
Эспаньол – Вильярреал
 - : -
26.09 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 5
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 4 1 2
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Марио Мартин

Вальядолид

 4 1 1
Ньигес Сауль

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Севилья

 4 1 1
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