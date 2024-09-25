«Реал» потерял Мбаппе на три недели. Он пропустит дерби с «Атлетико»
25-летний форвард «Реала» Килиан Мбаппе получил травму в матче 7-го тура ла лиги с «Алавесом» (3:2) и пропустит примерно три недели. О случившемся заявил сам королевский клуб. «После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами «Реала», у Килиана Мбаппе была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. Ожидаем развитие событий», — сказано в обращении.
Непростое начало
Неудачи преследуют Килиана Мбаппе с тех пор, как он перешел в «Реал». Он отличился за новый клуб в дебютной игре, поразив ворота «Аталанты» в матче за Суперкубок УЕФА, но в чемпионате Испании все обстояло куда хуже.
В августовских матчах против «Мальорки», «Вальядолида» и «Лас-Пальмаса» Килиан не смог отметиться ни одним результативным действием. Голы к французу пришли только в 4-м туре, когда он оформил дубль в игре против «Бетиса». С тех пор Мбаппе забивал в каждой встрече в рамках ла лиги (включая поединок с «Алавесом», в котором он получил травму), а также отличился в Лиге чемпионов.
Всего сейчас на счету Мбаппе семь голов и одна голевая передача, большинство из этих результативных действий были совершены в последних встречах. Травма Килиана прервала очень хорошую серию.
Что пропустит Мбаппе?
В своем заявлении «Реал» не дал почти никакой конкретики — ни сроков восстановления, ни характера полученной травмы. Поэтому можно лишь догадываться, сколько на самом деле пропустит француз — в любом случае речь идет о неделях. Если травма получена в легкой форме, то форвард действительно пропустит две или три недели.
Более тяжелая форма, такая как полный разрыв мышцы бедра, потребует куда больше времени на лечение и реабилитацию. Обычно на это уходит до двух-трех месяцев. К счастью для болельщиков «Реала», испанские СМИ сообщают, что у Килиана все не так плохо и он пропустит максимум три недели.
Если это действительно так, то Мбаппе точно пропустит мадридское дерби с «Атлетико» (29 сентября) и матч Лиги чемпионов с «Лиллем» (2 октября). Вероятнее всего, Килиан также не сыграет с «Вильярреалом» в ла лиге 5 октября и не поедет в сборную на матчи Лиги наций с Израилем (10 октября) и Бельгией (14 октября). Зато к матчу с дортмундской «Боруссией» 22 октября и класико с «Барселоной» 26 октября француз должен успеть.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|6
|6
|0
|0
|22-5
|18
|
2
|Реал
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|
3
|Атлетик
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|
4
|Атлетико
|6
|3
|3
|0
|10-3
|12
|
5
|Вильярреал
|6
|3
|2
|1
|12-13
|11
|
6
|Осасуна
|7
|3
|2
|2
|8-11
|11
|
7
|Мальорка
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|
8
|Алавес
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
9
|Сельта
|6
|3
|0
|3
|14-13
|9
|
10
|Р. Вальекано
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|
11
|Бетис
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
12
|Севилья
|7
|2
|2
|3
|7-9
|8
|
13
|Жирона
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
14
|Эспаньол
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|
15
|Леганес
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|
16
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|
17
|Вальядолид
|7
|1
|2
|4
|3-15
|5
|
18
|Валенсия
|7
|1
|2
|4
|5-10
|5
|
19
|Хетафе
|6
|0
|4
|2
|3-5
|4
|
20
|Лас-Пальмас
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
|17.09
|20:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 0
|19.09
|20:00
|
Леганес – Атлетик
|0 : 2
|24.09
|20:00
|
Севилья – Вальядолид
|2 : 1
|24.09
|20:00
|
Валенсия – Осасуна
|0 : 0
|24.09
|22:00
|
Реал – Алавес
|3 : 2
|25.09
|20:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|25.09
|22:00
|
Барселона – Хетафе
|- : -
|26.09
|20:00
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|26.09
|20:00
|
Эспаньол – Вильярреал
|- : -
|26.09
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|5
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|4
|1
|1
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1