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Итальянского судью забанили в Лиге чемпионов и серии А. Он якобы угрожал футболисту убийством

Арбитра из Италии отстранили от работы в Лиге чемпионов
Артем Белинин
корреспондент
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Фабио Мареска.
Фото Global Look Press
Фабио Мареска.
Фото Global Look Press
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Итальянский судья Фабио Мареска был отстранен от работы на матче Лиги чемпионов между ПСВ и «Спортингом», а также в серии А из-за угрозы убийством в сторону футболиста. В этом его обвинил игрок «Аль-Араби» из премьер-лиги Кувейта Халед Аль-Маршед.

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Как сообщает Corriera della Sera, спорный инцидент произошел 27 сентября в матче премьер-лиги Кувейта между «Аль-Кувейтом» и «Аль-Араби», который судил как раз Мареска. По заявлению полузащитника Аль-Маршеда, в конце встречи арбитр сказал ему: «Увидимся в следующий раз — я тебя убью».

Однако есть иная информация — по данным все того же издания, другой игрок услышал только «Увидимся в следующий раз». При этом сам арбитр косвенно подтвердил обвинения, объяснив свои слова шуткой.

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В клубе отреагировали сурово: «Мы направляемся в полицейский участок, чтобы подать жалобу на итальянского арбитра за то, что он угрожал Халеду Аль-Маршеду убийством», — сообщил в соцсетях член совета директоров «Аль-Араби» Аднан Махмуд Абель, добавив, что располагает доказательствами произошедшего.

Но, судя по всему, обошлось без заявлений — никакого дипломатического скандала пока не случилось. Более того, Итальянская федерация футбола не получила никаких доказательств произошедшего и даже банального послематчевого судейского протокола. Однако меры против Марески все равно приняла.

Фабио Мареска.
Фото Global Look Press

Бан в еврокубках и серии А

В Кувейте, по всей видимости, делу не дали ход — ничего не известно о каких-то санкциях в отношении арбитра или его отстранении. А вот в Европе все иначе — там Мареску оперативно забанили везде, где он мог участвовать.

Так, Фабио сразу же слетел из списка рефери в еврокубковом матче между ПСВ и «Спортингом» — там он был заявлен четвертым арбитром. На замену ему назначили другого итальянца, Даниэле Довери. А на родине Фабио и вовсе изолировали на месяц, отстранив от любой деятельности.

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Мареска работает в серии А с 2011 года, в еврокубках — с 2018-го. Прошлой весной он уже попал в скандал, но в качестве жертвы — именно на него в своем последнем матче во главе «Ювентуса» накричал главный тренер Массимилиано Аллегри. За несдержанность специалисту показали красную карточку, а позднее уволили.

«Увольнение последовало из-за определенного поведения во время и после финала Кубка Италии, которое клуб счел несовместимым с ценностями «Ювентуса», — объяснили тогда туринцы.

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