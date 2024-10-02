Итальянского судью забанили в Лиге чемпионов и серии А. Он якобы угрожал футболисту убийством
Итальянский судья Фабио Мареска был отстранен от работы на матче Лиги чемпионов между ПСВ и «Спортингом», а также в серии А из-за угрозы убийством в сторону футболиста. В этом его обвинил игрок «Аль-Араби» из премьер-лиги Кувейта Халед Аль-Маршед.
Возможна ошибка
Как сообщает Corriera della Sera, спорный инцидент произошел 27 сентября в матче премьер-лиги Кувейта между «Аль-Кувейтом» и «Аль-Араби», который судил как раз Мареска. По заявлению полузащитника Аль-Маршеда, в конце встречи арбитр сказал ему: «Увидимся в следующий раз — я тебя убью».
Однако есть иная информация — по данным все того же издания, другой игрок услышал только «Увидимся в следующий раз». При этом сам арбитр косвенно подтвердил обвинения, объяснив свои слова шуткой.
В клубе отреагировали сурово: «Мы направляемся в полицейский участок, чтобы подать жалобу на итальянского арбитра за то, что он угрожал Халеду Аль-Маршеду убийством», — сообщил в соцсетях член совета директоров «Аль-Араби» Аднан Махмуд Абель, добавив, что располагает доказательствами произошедшего.
Но, судя по всему, обошлось без заявлений — никакого дипломатического скандала пока не случилось. Более того, Итальянская федерация футбола не получила никаких доказательств произошедшего и даже банального послематчевого судейского протокола. Однако меры против Марески все равно приняла.
Бан в еврокубках и серии А
В Кувейте, по всей видимости, делу не дали ход — ничего не известно о каких-то санкциях в отношении арбитра или его отстранении. А вот в Европе все иначе — там Мареску оперативно забанили везде, где он мог участвовать.
Так, Фабио сразу же слетел из списка рефери в еврокубковом матче между ПСВ и «Спортингом» — там он был заявлен четвертым арбитром. На замену ему назначили другого итальянца, Даниэле Довери. А на родине Фабио и вовсе изолировали на месяц, отстранив от любой деятельности.
Мареска работает в серии А с 2011 года, в еврокубках — с 2018-го. Прошлой весной он уже попал в скандал, но в качестве жертвы — именно на него в своем последнем матче во главе «Ювентуса» накричал главный тренер Массимилиано Аллегри. За несдержанность специалисту показали красную карточку, а позднее уволили.
«Увольнение последовало из-за определенного поведения во время и после финала Кубка Италии, которое клуб счел несовместимым с ценностями «Ювентуса», — объяснили тогда туринцы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|6
|4
|1
|1
|11-4
|13
|
2
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-0
|12
|
3
|Милан
|6
|3
|2
|1
|14-7
|11
|
4
|Торино
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
5
|Интер
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|
6
|Удинезе
|6
|3
|1
|2
|9-10
|10
|
7
|Эмполи
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
8
|Лацио
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
9
|Рома
|6
|2
|3
|1
|7-4
|9
|
10
|Комо
|6
|2
|2
|2
|9-11
|8
|
11
|Аталанта
|6
|2
|1
|3
|11-12
|7
|
12
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|7-9
|7
|
13
|Фиорентина
|6
|1
|4
|1
|7-7
|7
|
14
|Верона
|6
|2
|0
|4
|10-11
|6
|
15
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|3-11
|5
|
16
|Кальяри
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
17
|Парма
|6
|1
|2
|3
|10-12
|5
|
18
|Дженоа
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
19
|Венеция
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|
20
|Монца
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|4.10
|19:30
|
Наполи – Комо
|- : -
|4.10
|21:45
|
Верона – Венеция
|- : -
|5.10
|16:00
|
Удинезе – Лечче
|- : -
|5.10
|19:00
|
Аталанта – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Интер – Торино
|- : -
|6.10
|13:30
|
Ювентус – Кальяри
|- : -
|6.10
|16:00
|
Болонья – Парма
|- : -
|6.10
|16:00
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|6.10
|19:00
|
Монца – Рома
|- : -
|6.10
|21:45
|
Фиорентина – Милан
|- : -
|Г
|
|
Патрик Кутроне
Комо
|4
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|4
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|5
|1
|1