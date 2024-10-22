«Монако» примет «Црвену Звезду» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября. Матч состоится на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события противостояния «Монако» — «Црвена Звезда» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

В истории очных противостояний соперники встречались два раза. Счет 2-0 в пользу команды из Монако.

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