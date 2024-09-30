У «Реала» не будет Мбаппе. Но на яркость игры с «Лиллем» это не повлияет
«Реал» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов отправится на выезд к «Лиллю». Игра пройдет 2 октября на стадионе «Пьер-Моруа», стартовый свисток арбитра Маурицио Мариани из Италии прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Реал» 2 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.51, что составляет примерно 64% вероятности. Выигрыш французов предложен с котировкой 5.80 (15%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 4.30 (21%).
«Лилль» в стартовом туре всухую уступил «Спортингу» (0:2). Вероятность того, что команда Бруно Женезьо не проиграет «Мадриду», оценена в 2.47.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство гостей:
• 2:0 — за 6.60;
• 1:0 — за 6.80;
• 1:1 — за 7.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.11.
Рынок «обе забьют» доступен за 1.85, альтернативный вариант дан за 1.95.
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«Лилль» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 октября 2024 года
Хозяева пробрались в основной этап Лиги чемпионов через два отборочных раунда — не без проблем дожали «Фенербахче» (3:2 по сумме двух встреч), оформив минимальное преимущество в овертайме ответной встречи (1:1). Далее «доги» с трудом проскочили «Славию» (3:2), уступив во втором поединке (1:2). В первом же матче единой лиги «Лилль» всухую проиграл «Спортингу» (0:2), играя в меньшинстве с конца первого тайма и за 90 минут нанеся всего три удара. Дальнейшие перспективы команды Женезьо тоже выглядят сомнительными из-за тяжелого календаря: помимо «Реала» ее ждут «Атлетико», «Ювентус», «Ливерпуль» и другие крепкие соперники.
Перед «Реалом» французы прервали пятиматчевую серию без побед, которая включила четыре поражения. В последнем туре лиги 1 «Лилль» разгромил «Гавр» (3:0) и поднялся на пятую строчку чемпионата. В двух последних матчах команда заколачивала по три мяча: отлично выглядят Джонатан Дэвид и Эдон Жегрова — забили семь и шесть мячей во всех турнирах соответственно. Правда, в «Реале» находятся куда более звездные нападающие — Винисиус и Родриго способны разорвать оборону даже в отсутствие травмированного Килиана Мбаппе. Тем более что француз еще не успел стать для команды незаменимым.
«Конечно, в отсутствие Мбаппе все немного меняется, но не так уж сильно. Мы привычны к тому, чтобы играть без него. В прошлом сезоне его в команде не было. Жаль, что он не сможет принять участие в этом матче, но я думаю, что мы сумеем справиться с его отсутствием», — поделился тренер «бланкос» Карло Анчелотти.
Перед «Лиллем» мадридцы провели огнеопасное дерби с «Атлетико» (1:1) — игру прервали из-за бунта фанатов «индейцев», бросавших на поле посторонние предметы. Кто-то из них даже пронес на стадион нож. «Реал» прошел тяжелый матч не без потерь: основной вратарь Тибо Куртуа получил мышечное повреждение и предварительно пропустит ближайшие две встречи, в том числе против «догов». Бельгийца в воротах вновь заменит Андрей Лунин, который надежно выступал в плей-офф прошлого розыгрыша ЛЧ.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Лилль» — «Реал»
У хозяев не будет дисквалифицированного Энджела Гомеса, а также травмированных Самюэля Умтити, Исмаили, Набиля Бенталеба, Нгал`айель Мукау и Хакона Харальдссона.
У гостей из-за повреждений не сыграют Тибо Куртуа, Давид Алаба, Дани Себальос, Браим Диас и Килиан Мбаппе.
«Лилль» — «Реал»: статистика личных встреч
Ранее команды никогда не играли друг с другом.
Прогноз и ставка на матч «Лилль» — «Реал»
Команды умеют атаковать: хозяева в этом сезоне в среднем отличаются 1,55 раза за игру, а в двух предыдущих заколотили по три гола. «Реал» забивает 2,1 мяча за 90 минут и при этом немало пропускает — в последних четырех встречах ни разу не закончил на ноль и получил пять голов. Тем более у гостей не будет Куртуа, а «Лилль» не вскрыл соперника лишь в двух из 11 встреч в сезоне и забил один даже «ПСЖ».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1