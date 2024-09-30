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У «Реала» не будет Мбаппе. Но на яркость игры с «Лиллем» это не повлияет

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Реал» 2 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Винисиус Жуниор («Реал»).
Фото Global Look Press
«Доги» в двух последних матчах забили шесть голов.

«Реал» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов отправится на выезд к «Лиллю». Игра пройдет 2 октября на стадионе «Пьер-Моруа», стартовый свисток арбитра Маурицио Мариани из Италии прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Реал» 2 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.51, что составляет примерно 64% вероятности. Выигрыш французов предложен с котировкой 5.80 (15%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 4.30 (21%).

«Лилль» в стартовом туре всухую уступил «Спортингу» (0:2). Вероятность того, что команда Бруно Женезьо не проиграет «Мадриду», оценена в 2.47.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство гостей:

• 2:0 — за 6.60;

• 1:0 — за 6.80;

• 1:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.11.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.85, альтернативный вариант дан за 1.95.

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«Лилль» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 октября 2024 года

Хозяева пробрались в основной этап Лиги чемпионов через два отборочных раунда — не без проблем дожали «Фенербахче» (3:2 по сумме двух встреч), оформив минимальное преимущество в овертайме ответной встречи (1:1). Далее «доги» с трудом проскочили «Славию» (3:2), уступив во втором поединке (1:2). В первом же матче единой лиги «Лилль» всухую проиграл «Спортингу» (0:2), играя в меньшинстве с конца первого тайма и за 90 минут нанеся всего три удара. Дальнейшие перспективы команды Женезьо тоже выглядят сомнительными из-за тяжелого календаря: помимо «Реала» ее ждут «Атлетико», «Ювентус», «Ливерпуль» и другие крепкие соперники.

Перед «Реалом» французы прервали пятиматчевую серию без побед, которая включила четыре поражения. В последнем туре лиги 1 «Лилль» разгромил «Гавр» (3:0) и поднялся на пятую строчку чемпионата. В двух последних матчах команда заколачивала по три мяча: отлично выглядят Джонатан Дэвид и Эдон Жегрова — забили семь и шесть мячей во всех турнирах соответственно. Правда, в «Реале» находятся куда более звездные нападающие — Винисиус и Родриго способны разорвать оборону даже в отсутствие травмированного Килиана Мбаппе. Тем более что француз еще не успел стать для команды незаменимым.

«Конечно, в отсутствие Мбаппе все немного меняется, но не так уж сильно. Мы привычны к тому, чтобы играть без него. В прошлом сезоне его в команде не было. Жаль, что он не сможет принять участие в этом матче, но я думаю, что мы сумеем справиться с его отсутствием», — поделился тренер «бланкос» Карло Анчелотти.

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Перед «Лиллем» мадридцы провели огнеопасное дерби с «Атлетико» (1:1) — игру прервали из-за бунта фанатов «индейцев», бросавших на поле посторонние предметы. Кто-то из них даже пронес на стадион нож. «Реал» прошел тяжелый матч не без потерь: основной вратарь Тибо Куртуа получил мышечное повреждение и предварительно пропустит ближайшие две встречи, в том числе против «догов». Бельгийца в воротах вновь заменит Андрей Лунин, который надежно выступал в плей-офф прошлого розыгрыша ЛЧ.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Лилль» — «Реал»

У хозяев не будет дисквалифицированного Энджела Гомеса, а также травмированных Самюэля Умтити, Исмаили, Набиля Бенталеба, Нгал`айель Мукау и Хакона Харальдссона.

У гостей из-за повреждений не сыграют Тибо Куртуа, Давид Алаба, Дани Себальос, Браим Диас и Килиан Мбаппе.

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Прогноз и ставка на матч «Лилль» — «Реал»

Команды умеют атаковать: хозяева в этом сезоне в среднем отличаются 1,55 раза за игру, а в двух предыдущих заколотили по три гола. «Реал» забивает 2,1 мяча за 90 минут и при этом немало пропускает — в последних четырех встречах ни разу не закончил на ноль и получил пять голов. Тем более у гостей не будет Куртуа, а «Лилль» не вскрыл соперника лишь в двух из 11 встреч в сезоне и забил один даже «ПСЖ».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.

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