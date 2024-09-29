«ПСЖ» стал лучше без Мбаппе. Энрике не нужны звезды в команде — это его авторский проект

Теперь это не гламурный топ-клуб.

Перестройка

В начале лета на одной из пресс-конференций у Луиса Энрике спросили: действительно ли «ПСЖ» хочет купить звезду «Милана» Рафаэла Леау? И ответ тренера интриговал: «Рафаэл Леау? Это певец? Шутка. Я хорошо знаю, кто это, но не могу говорить об игроке, который не в нашем клубе. Зато могу сказать, что в следующем сезоне наш состав будет гораздо лучше. Убежден в этом. В защите, в атаке, физически, технико-тактически. Мы будем лучше, никаких сомнений».

Кому-то могло показаться, что эти слова предвещают большую перестройку. Которая напрашивалась — еще год назад ушли Месси и Неймар, отправился в Мадрид исполнять мечту Мбаппе. Кому, если не «ПСЖ», зазывать суперзвезд на освободившиеся вакансии прим?

Но летом до Парижа не доехали ни Виктор Осимхен, ни Хвича Кварацхелия, ни Ламин Ямаль, ни тот же Леау, ни даже Маркус Рэшфорд. «ПСЖ» приписывали интерес к каждому из них, но ни одну сделку не довели до завершения. Клуб все же оставил на рынке 170 миллионов евро, но вложил их не в лица с газетных обложек. 60 миллионов отдали за таланта «Бенфики» Жоау Невеша, 50 перевели «Ренну» за перспективного нападающего Дуэ, 40 миллионов «Айнтрахту» за 22-летнего защитника Пачо, 20 — «Краснодару» за Сафонова.

Только не стоит обвинять боссов «ПСЖ» в проваленной трансферной кампании — у них как раз все по плану. Просто многие не так поняли Энрике. Под более сильным составом он имел не более звездный, а управляемый, перспективный и пластичный. Тот, который будет соответствовать его видению футбола. Набор футболистов, которые будут беспрекословно его слушаться и четко выполнять установки. Другого этому тренеру и не нужно.

«Клубная идея изменилась, это было видно по уходу звездных игроков летом 2023-го, — говорил Энрике. — Изменилась динамика, и теперь у нас с клубом одна и та же идея. Наши подписания основаны на проекте, который мы реализуем вместе. Игрокам придется адаптироваться к новой жизни. Я хочу видеть постоянный прогресс. «ПСЖ» — уникальный клуб с большими амбициями, потому я очень требователен».

Когда-то Энрике вместе с «Барселоной» взял требл, и это пока пик его карьеры. Но тогда трофеи выигрывало супертрио Месси — Суарес — Неймар, а тренеру нужно было лишь сделать так, чтобы создать им условия для творчества и прикрыть тылы. С тех пор прошло 9 лет, и образ Энрике кардинально изменился. Он хочет строить лишь авторские проекты, которые не опираются на супернавыки отдельных исполнителей.

Казалось бы, кому как ни Энрике находить общий язык с Месси? Но летом 2023-го, когда Луис возглавил команду, Лео уехал в США. Вместе с ним ушли Неймар, Верратти, Рамос и еще 13 футболистов, которых продали или не продлили. И потратили 450 миллионов на 15 новичков, самые звездные из которых — Усман Дембеле и Люка Эрнандес. Этим летом цифры были скромнее, но тренд продолжился: «ПСЖ» подписал всего четырех новичков, зато расстался аж с 12 футболистами, и это не считая отправленных в аренду. В общем, в «ПСЖ» активная перестройка, и затачивается вся система на видение главного тренера.

Луис Энрике с игроками «ПСЖ» на тренировке. Фото AFP

Как изменился «ПСЖ»

На самом деле глобальные изменения произошли еще в прошлом сезоне, когда Энрике начал работу. «ПСЖ» окончательно вернулся к любимым испанцем 4-3-3, но изменился и контекст. Теперь никаких поблажек нападающим не давалось — обязанность прессинговать ложилась даже на плечи Мбаппе. Ну и владение, владение, владение. Если вы не особо следите за лигой 1, то помните Испанию под руководством Энрике, то примерно представляете себе картину.

Мощный крен нового «ПСЖ» — ставка на системность игры и взаимодействие между игроками. Футболисты должны понимать друг друга, пахать и не тянуть одеяло на себя.

«У нас есть звезда, сияющая ярче всего на свете, и это — наша команда, — недавно расставил акценты Энрике. — Я пытаюсь привить это чувство всем игрокам. На поле мы «один за всех и все за одного», как в «Трех мушкетерах». В командном виде спорта это очень важно».

Интересно, что в вышедшем про «ПСЖ» сериале Энрике прямо говорит — он отказался бы тренировать команду с Месси, Неймаром и Мбаппе в составе. Аргумент: «Если бы титулы выигрывала только команда с лучшим игроком в мире, у «ПСЖ» было бы восемь титулов Лиги чемпионов, но у них вместе не получилось взять ни одного».

Хорошо, Месси и Неймар ушли, пришли Дембеле и Барколя, которые добавили огня. Но как быть без Мбаппе, забившего больше 50 результативных действий в прошлом сезоне? Ответ — жизнь без Килиана есть, и она даже лучше. В этом сезоне важнейшие атакующие и оборонительные показатели «ПСЖ» заметно подросли.

Да, по нынешнему сезону выборка пока небольшая, но это и комплимент Энрике — его идеи уже работают и приносят результат. Была осечка с «Реймсом» в 5-м туре (1:1), но и там «ПСЖ» доминировал и допустил у своих ворот один опасный момент, который завершился голом.

Вообще доминирование — это про нынешний «ПСЖ». Команда много владеет мячом, но постоянно обостряет либо через моторные фланги, либо за счет перемещений игроков центра поля. При этом номинальный центрфорвард легко может уйти на позицию опорника и разогнать оттуда голевую атаку, которую завершит крайний защитник. Жоау Невеш уже разрывает и показывает невероятное разнообразие навыков, Заир-Эмери растет на глазах, Витинья уже зрелый мастер. В атаке выходят либо более пробивной Коло Муани, либо «ложная девятка» Асенсио, все зависит от задач на матч.

Оборона тоже стала надежнее — футболисты «ПСЖ» допускают в почти два раза меньше ударов по своим воротам. Во многом это возможно благодаря Маркиньосу и Пачо, моторным центрбекам, которые умеют закрывать большие зоны за своей спиной (а по другому никак, когда играешь с высокой линией обороны). Левого защитника (а вообще номинально центрального) Беральдо вообще привезли прямиком из Бразилии и сейчас он уже основной. В «ПСЖ» предыдущей эпохи такое представить было почти невозможно.

Есть шансы проявить себя у Сафонова. Конкуренцию у Доннаруммы выиграть практически невозможно, хотя итальянца в прошлом сезоне ругали за игру на выходах и средние навыки работы с мячом. В этих компонентах как раз хорош Матвей, но итальянец бьет все козырями в виде фантастических реакции, физических данных, игры на ленточке и накопленного опыта больших матчей. Хотя для системы Энрике Сафонов как раз подходит, и не будь так, его бы не покупали. Просто вероятнее, что при здоровом Доннарумме он вряд ли будет полноценным первым номером.

Матвей Сафонов. Фото AFP

Теперь стратегия клуба такова — берут только тех, кого тренер видит в рамках своей системы или кто в теории может в нее вписаться, если усвоит сложные установки. Это новый «ПСЖ», все еще богатый и претенциозный, но уже не гламурный и пафосный. Впереди жесткая проверка в Лиге чемпионов, Парижу попалась очень сложная сетка. Вот и проверим, насколько оправдан новый курс и возможен ли в современном футболе на уровне топ-клуба.