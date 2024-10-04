Мы недооцениваем величие Салаха. Он лучший африканец в истории Лиги чемпионов

Невероятная стабильность.

Человеческое мышление устроено так, что мы всегда будем смотреть в прошлое. Вспоминать, оценивать, ностальгировать. Просто зайдите в комментарии под публикациями о современных футбольных звездах — вы почти наверняка увидите сравнения с крутыми игроками предыдущих поколений. Раньше было лучше — мнение, наверное, большинства.

Оттого ценнее осознавать величие в моменте. Очень легко разглядеть истинный масштаб личности, когда время отдаляет тебя от объекта наблюдения. По этой причине многие потрясающие игроки недополучают внимания и комплиментов, пока не закончат. Но хочется наслаждаться и реальностью — это особое ощущение.

Мохамед Салах обречен на футбольную канонизацию после завершения карьеры. Даже если египтянин больше ни разу не выйдет на поле, он сделал достаточно для попадания в элитный список легенд. Очередное напоминание прилетело совсем недавно — вингер обошел Дидье Дрогба и теперь является лучшим африканским бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Мяч «Болонье» стал для него 45-м в турнире. У Мо есть все шансы войти в топ-10 всех времен, надо отличиться всего четыре раза.

Очевидно, главный клуб в жизни нападающего — «Ливерпуль». А сам нападающий без преувеличения один из главных игроков в истории мерсисайдцев. Третий бомбардир в целом и лучший в эпоху АПЛ, второй по голевым передачам. Десятый бомбардир всей лиги — но это пока, к концу сезона будет в районе шестого-седьмого места. Единственный из всех, кто делал 10+10 в трех розыгрышах чемпионата кряду. Три «Золотые бутсы», два приза игроку года, историческое золото, победа в ЛЧ и вообще все возможные трофеи. Чем глубже погружение, тем отчетливее видно, что за гигант перед нами.

Фото Global Look Press

История Салаха в том числе про перезагрузку и преодоление. К 25 годам он уже неудачно заезжал в Англию, в «Челси», после чего отправился в «Фиорентину». Казалось, списан, проверка топ-уровнем не пройдена. Но выступления во Флоренции и впоследствии в «Роме» убедили Клоппа настоять на покупке. Не очень дорогой, к слову — 42 миллиона евро, ничто в контексте сумасшедших трат на сверкающие товары.

Отношения с немецким тренером не были простыми, но вместе они сделали побольше, чем многие футбольные пары с идиллией внутри. Юрген неоднократно строго высказывался о Мохамеде, не забывая при этом хвалить. И в выражениях восхищения не стеснялся: «Он лучший, лучший, лучший нападающий с его цифрами по голам и передачам», — говорил Клопп в 2022 году.

Особенное качество Салаха — стабильность. Причем не просто умение всегда держать высокую планку — речь о запредельных показателях в течение многих лет. Мо ни разу не опускался ниже 18 мячей и 27 баллов по гол+пас в АПЛ. У него и в текущем сезоне уже 4+4 за шесть туров. Невероятное постоянство касается и физической формы игрока. Ни одной серьезной травмы за семь лет! Чаще всего — пропуск недельки-другой из-за легкого повреждения или мышечных перегрузов. Ну и фотографии с модельным прессом переполняют соцсети даже во время отпуска.

Отдельно необходимо поговорить об отношении к Мохамеду в Африке и конкретно в Египте. Там буквально культ личности! В родной стране футболиста нет ребенка или подростка, который не надевал бы майку с фамилией Салаха. Его лицо смотрит на фанатов с тысяч рекламных щитов. Кстати, с коммерческой точки зрения любовь родного континента тоже нехило ощущается. «Общая сумма, полученная Мохамедом за его выступления на футбольном поле, реализацию имиджевых прав, контракты со спонсорами и другие доходы, составляет около 53 миллионов фунтов в год», — заявил летом агент Аббас Исса. Миллион в неделю!

Мохамед Салах. Фото AFP

Еще Салах — лидер АПЛ по количеству подписчиков в одной запрещенной соцсети, 63 с лишним миллиона фолловеров. Естественно, за ним приходили из Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» предлагала Мо больше, чем получает Неймар, — в районе 150 миллионов евро в год. Судя по всему, переход неизбежен, вопрос только в сроках.

Недавно Мохамед сказал: «У меня было много времени, чтобы побыть наедине с собой и постараться мыслить позитивно, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе. Я просто хочу им насладиться, а не думать об этом, но я чувствую себя свободным на поле. Посмотрим, что будет в следующем году».

Собирается уйти, не дожидаясь спада. Да, он до сих пор не регрессирует. Чаще всех коллег по амплуа в мире бьет по воротам (3,91 за игру) и в створ (1,90), имеет лучшие цифры по среднему xG (0,76) и больше всех касаний в чужой штрафной (9,01). По ожидаемым ассистам входит в 3% лучших на своей позиции (0,38) и в 7% по передачам в штрафную (2,43). Осознаете? Отдать, получить, открыться, пробить — Салах может все. И делает это на немыслимом уровне.

Сложно сказать, стал ли кудрявый мастер лучшим африканцем в истории. По крайней мере сейчас. Все-таки есть Дрогба, Это'О и еще несколько достойнейших кандидатов. Через пару лет, когда Мохамед покинет как минимум Европу, есть ощущение, что утвердительных ответов на этот вопрос будет кратно больше. Пока дают, всем нам надо обязательно успеть ухватить порцию от оставшегося великолепия в прямом эфире.