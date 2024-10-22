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Луис Энрике: «Без сомнения, «ПСВ» — противник очень высокого уровня»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «ПСВ».

«Мы ожидаем сложного матча. Это настолько открытое соревнование, что всякое может случиться. Поддержка болельщиков будет очень важна. Оценить уровень соперника непросто. Еще нужно смотреть, играете ли вы дома или на выезде, это все меняет. Без сомнения, он противник очень высокого уровня. Они сильны в своем чемпионате, имеют невероятную статистику. Они играют высоко, много прессингуют, это команда, которая смело обращается с мячом. Они также умеют хорошо защищаться», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

Матч «ПСЖ» — «ПСВ» пройдет 22 октября в Париже и начнется в 22:00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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