Салах и Диас набрали мощную форму. Ослабшая «Болонья» не остановит лидеров «Ливерпуля»
«Ливерпуль» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов встретится с «Болоньей». Игра пройдет 2 октября на стадионе «Энфилд» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Никола Дабанович из Черногории. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Болонья» 2 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline уверены в победе хозяев: поставить на них можно с коэффициентом 1.19, вероятность этого исхода — приблизительно 82%. Успех итальянского коллектива предложен с котировкой 13.0 (5%), ничья идет за гораздо меньшие 6.60 (13%).
«Болонья» стартовала в ЛЧ нулевой ничьей с «Шахтером». Вероятность непоражения красно-синих в предстоящем поединке оценена в 4.38.
Три наиболее возможных результата встречи отражают превосходство мерсисайдцев:
? 2:0 — за 5.80;
? 3:0 — за 6.40;
? 1:0 — за 8.00.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.09, ТМ 3.5 — за 1.71.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.06, опция «обе забьют — нет» дана за 1.74.
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«Ливерпуль» — «Болонья»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 октября 2024 года
Мерсисайдцы в первом туре уверенно переиграли другую итальянскую команду — «Милан» (3:1). Красные даже заскочили в топ-8 единой лиги — именно лучшая восьмерка клубов напрямую отправится в 1/8 финала — правда, перед плей-офф нужно сыграть еще семь матчей. Коллектив Арне Слота в целом очень ярко начал сезон: в восьми играх во всех турнирах оформил семь побед и после шести туров единолично возглавил АПЛ с 15-ю очками.
«Думаю, что все достаточно реалистичны, — поделился Слот после победы над «Вулверхэмптоном» (2:1) в последнем туре. — У всех игроков достаточно опыта, чтобы понимать, что таблица после шести матчей не дает объективного представления о лиге. Более показательным будет наше положение после 19 туров. Но, конечно, это помогает».
«Ливерпуль» ярко атакует: лишь в одной из восьми игр сезона отличился менее двух раз, а в среднем забивает 2,5 гола за 90 минут. В отличной форме находится Мохамед Салах — издание FourFourTwo даже назвало его лучшим правым вингером планеты на данный момент. Египтянин настрелял 5+4 во всех соревнованиях и оказался лидером клуба по минутам на поле (654) — даже вратарь Алиссон сыграл меньше (540). Также в составе красных пять раз отличился коллега Мо с другого фланга — Луис Диас.
«Болонья» стала хедлайнером серии А в прошлом сезоне: скромная команда во главе с Тьяго Моттой финишировала пятой и во второй раз в истории заехала в Лигу чемпионов — первый случился 60 лет назад. Однако летом из клуба ушел Мотта и несколько важных игроков — прежде всего Джошуа Зиркзе и Риккардо Калафьори. В текущей кампании результаты красно-синих значительно отстают — лишь одна победа в семи матчах во всех турнирах. При этом команда очень часто заканчивала вничью — пять раз.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Ливерпуль» — «Болонья»
У хозяев не будет травмированного Харви Эллиотта.
У гостей недоступны капитан Льюис Фергюсон, полузащитник Уссама Эль-Аззузи и форвард Николо Камбьяги.
«Ливерпуль» — «Болонья»: статистика личных встреч
В 2021 году команды провели два товарищеских матча — оба раза мерсисайдцы оказались сильнее (2:0 и 1:0). Больше команды друг с другом не встречались.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Болонья»
Хозяева набрали отличный ход и кажутся огромными фаворитами в поединке с «Болоньей». В четырех из шести предыдущих встречах во всех турнирах они отличились минимум три раза, а в среднем по сезону заколачивают 2.5 гола за 90 минут. Итальянцы же показывают слабые результаты даже против более скромных оппонентов (одна победа в семи играх), а встречу с самым серьезным соперником они без шансов завалили — 0:3 против «Наполи».
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.82.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1