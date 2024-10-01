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Салах и Диас набрали мощную форму. Ослабшая «Болонья» не остановит лидеров «Ливерпуля»

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Болонья» 2 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
У красных семь побед в восьми матчах сезона.

«Ливерпуль» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов встретится с «Болоньей». Игра пройдет 2 октября на стадионе «Энфилд» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Никола Дабанович из Черногории. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Болонья

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Болонья» 2 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline уверены в победе хозяев: поставить на них можно с коэффициентом 1.19, вероятность этого исхода — приблизительно 82%. Успех итальянского коллектива предложен с котировкой 13.0 (5%), ничья идет за гораздо меньшие 6.60 (13%).

«Болонья» стартовала в ЛЧ нулевой ничьей с «Шахтером». Вероятность непоражения красно-синих в предстоящем поединке оценена в 4.38.

Три наиболее возможных результата встречи отражают превосходство мерсисайдцев:

? 2:0 — за 5.80;

? 3:0 — за 6.40;

? 1:0 — за 8.00.

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Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.09, ТМ 3.5 — за 1.71.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.06, опция «обе забьют — нет» дана за 1.74.

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«Ливерпуль» — «Болонья»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 октября 2024 года

Мерсисайдцы в первом туре уверенно переиграли другую итальянскую команду — «Милан» (3:1). Красные даже заскочили в топ-8 единой лиги — именно лучшая восьмерка клубов напрямую отправится в 1/8 финала — правда, перед плей-офф нужно сыграть еще семь матчей. Коллектив Арне Слота в целом очень ярко начал сезон: в восьми играх во всех турнирах оформил семь побед и после шести туров единолично возглавил АПЛ с 15-ю очками.

«Думаю, что все достаточно реалистичны, — поделился Слот после победы над «Вулверхэмптоном» (2:1) в последнем туре. — У всех игроков достаточно опыта, чтобы понимать, что таблица после шести матчей не дает объективного представления о лиге. Более показательным будет наше положение после 19 туров. Но, конечно, это помогает».

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«Ливерпуль» ярко атакует: лишь в одной из восьми игр сезона отличился менее двух раз, а в среднем забивает 2,5 гола за 90 минут. В отличной форме находится Мохамед Салах — издание FourFourTwo даже назвало его лучшим правым вингером планеты на данный момент. Египтянин настрелял 5+4 во всех соревнованиях и оказался лидером клуба по минутам на поле (654) — даже вратарь Алиссон сыграл меньше (540). Также в составе красных пять раз отличился коллега Мо с другого фланга — Луис Диас.

«Болонья» стала хедлайнером серии А в прошлом сезоне: скромная команда во главе с Тьяго Моттой финишировала пятой и во второй раз в истории заехала в Лигу чемпионов — первый случился 60 лет назад. Однако летом из клуба ушел Мотта и несколько важных игроков — прежде всего Джошуа Зиркзе и Риккардо Калафьори. В текущей кампании результаты красно-синих значительно отстают — лишь одна победа в семи матчах во всех турнирах. При этом команда очень часто заканчивала вничью — пять раз.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ливерпуль» — «Болонья»

У хозяев не будет травмированного Харви Эллиотта.

У гостей недоступны капитан Льюис Фергюсон, полузащитник Уссама Эль-Аззузи и форвард Николо Камбьяги.

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«Ливерпуль» — «Болонья»: статистика личных встреч

В 2021 году команды провели два товарищеских матча — оба раза мерсисайдцы оказались сильнее (2:0 и 1:0). Больше команды друг с другом не встречались.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Болонья»

Хозяева набрали отличный ход и кажутся огромными фаворитами в поединке с «Болоньей». В четырех из шести предыдущих встречах во всех турнирах они отличились минимум три раза, а в среднем по сезону заколачивают 2.5 гола за 90 минут. Итальянцы же показывают слабые результаты даже против более скромных оппонентов (одна победа в семи играх), а встречу с самым серьезным соперником они без шансов завалили — 0:3 против «Наполи».

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.82.

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4
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 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
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