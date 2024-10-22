«Милан» кошмарно стартовал в Лиге чемпионов. Что происходит?

«Манибол», эксперименты Фонсеки и шансы с «Брюгге».

Этим летом «Милан» решился на глобальную смену курса, заменив Стефано Пиоли на Пауло Фонсеку. Назначение стало неожиданным и — неоднозначным: в топ-5 лигах португалец поработал с «Лиллем» и «Ромой», но больших успехов не достиг.

Прошло два месяца, и команду Фонсеки до сих пор трудно понять — тренер продолжает искать оптимальные сочетания и экспериментировать. В начале сезона он выстраивал схему 3-4-2-1, потом перешел к расстановке в четыре защитника (4-2-3-1), а сейчас использует гибридный вариант 4-4-2.

Футболисты тоже постоянно менялись: Пулишич передвигался в центр, атакующим полузащитником стал Лофтус-Чик, а в последнее время эту роль выполняет Тиджани Рейндерс. Перестановки происходили и на других позициях, особенно на острие атаки.

«В тактике происходят изменения, мы становимся лучше от игры к игре. Главное — понимать, чего от нас хочет тренер. Мы медленно учимся и развиваем наш стиль», — уверяет Рейндерс.

А как на самом деле?

Ключевые принципы в игре «Милана»: быстрые контратаки, роль Меньяна и проблемы с прессингом

Фонсека подстраивает «Милан» под уязвимые точки соперника, но это не всегда получается. Главная фишка команды — фокус на быстрые контратаки. После удачного отбора мяча запускается цепочка передач вперед. Из-за такого подхода по-новому раскрылся Пулишич — у американца в этом сезоне уже шесть голов и три голевые передачи.

Также Фонсека активно использует в развитии атак Майка Меньяна. Защитники выманивают соперников на свою половину и отдают мяч голкиперу, который отвечает за длинные передачи вперед. Это достаточно эффективный прием против команд, которые прессингуют очень высоко: Меньян здорово играет ногами, а в атаке у «Милана» есть игроки, которые могут зацепиться за мяч и отдать передачу на одного из быстрых вингеров.

Правда, работает это не всегда. Например, «Фиорентина» умело воспользовалась этой особенностью россонери и осознанно отказалась от высокого прессинга, оставляя несколько игроков сзади для перехвата возможных контратак. Впереди у «Милана» почти ничего не получалось, что привело к поражению.

Но главная проблема — отсутствие внятного прессинга. Футболисты как будто не понимают, когда в него нужно вступать, и раз за разом оставляют большие зоны. Такое случилось, например, в матче с «Ливерпулем» — игроки оборонялись так широко, что гости чувствовали себя очень свободно и регулярно пробивали защиту с помощью передач через центр.

Еще один важный нюанс: Фонсека так и не настроил оборону при стандартах. Футболисты «приклеиваются» к оппонентам, из-за чего упускают забегания. В какой-то мере эту проблему нивелирует Меньян игрой на выходах, но опасных моментов после подач со стандартов все равно слишком много. Вспомните ту же встречу с «Ливерпулем» — два гола пришли именно после навесов.

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека. Фото Reuters

Что ждать от битвы с «Брюгге»?

В третьем туре на «Сан-Сиро» приезжает «Брюгге». Бельгийцы находятся не в лучшей форме, но в Лиге чемпионов пока выступают лучше «Милана»: проиграли в первой встрече «Боруссии», но реабилитировались в матче со «Штурмом», добившись минимальной победы.

Ключевой игрок бельгийцев — полузащитник Ханс Ванакен. Он отлично находит моменты для партнеров и умеет забивать сам. А еще он очень высокий — есть подозрение, что при стандартах он будет представлять главную угрозу. Фолить перед штрафной тоже нельзя — Ванакен может наказать точным ударом.

В этой игре должен решать класс «Милана» — по подбору футболистов итальянцы на голову сильнее. Команда Фонсеки должна справиться с давлением после двух поражений подряд и постараться выдать хороший перформанс. Главное — поправить прессинг и использовать свои сильные стороны.

Да, два поражения на старте ЛЧ напрягают фанатов, но ситуация не беспросветная. Во-первых, не повезло с календарем: команде выпали самые сложные соперники — «Ливерпуль» и «Байер». Впереди еще встреча с «Реалом», но всех остальных оппонентов, включая «Брюгге», команда обязана обыгрывать.

Во-вторых, результаты должны прийти, но для этого важно не растерять уверенность, починить прессинг (и взаимодействие игроков в обороне), а также улучшить реализацию.

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«Милану» все равно не стоит ждать больших успехов

«Милан» переживает эпоху глобальных перестановок. Два года назад клуб выкупила компания RedBird, а прошлым летом россонери покинул Паоло Мальдини — не только легенда «Милана», но и человек, во многом ответственный за победу в серии А в сезоне-2021/22.

Новый директор Джерри Кардинале увлекается маниболом — стратегией, при которой с помощью кропотливого анализа данных выявляются игроки, наиболее подходящие по игровому стилю. Главное, чтобы они еще и стоили недорого — так, чтобы на их будущей продаже можно было заработать.

Манибол и его различные формы уже давно используются в футболе. Например, в Англии по такой схеме действуют «Брайтон», «Брентфорд» и даже «Ливерпуль». Но в бейсболе, откуда и пришел этот термин, реализовать философию немного проще. В футболе все-таки больше переменных: уровень соперников, травмы, психология, игровой стиль и многое-многое другое.

В этом смысле выбор в пользу Фонсеки можно понять — тренер идеально подходит для манибола. Португальцу за всю тренерскую карьеру приобрели футболистов на 407 миллионов евро — это с учетом прошедшего трансферного окна. А продали на 522 миллиона. В общем, как только (и если) Паулу полностью освоится, эта бизнес-машина должна заработать в полную силу.