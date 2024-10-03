Эмери: «Может быть, «Астон Вилла» сможет попасть в число восьми лучших команд Лиги чемпионов»

Главный тренер «Астон Виллы» Унай Эмери прокомментировал победу над «Баварией» (1:0) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы хотим стабильно играть в Европе на высоком уровне. Мы здорово сражались и победили. Может быть, мы сможем попасть в число восьми лучших команд», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

«Астон Вилла» набрала 6 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Бавария» с 3 очками идет 15-й.