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Киммих: «Бавария» допустила слишком много ошибок в матче с «Астон Виллой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Йоуза Киммих (справа).
Фото Reuters

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих назвал причины поражения от «Астон Виллы» (0:1) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы не показали свою лучшую игру здесь. Мы допустили слишком много ошибок и не лучшим образом играли на подборах. Но даже при такой игре у нас были моменты, пусть и немного. Нелегко создавать моменты против команд, которые так глубоко играют в обороне. Но в первом тайме хороший момент был у Гнабри, а в концовке — у Кейна. Определенно, в этом матче были ситуации, которые могли привести к забитым мячам», — цитирует пресс-служба УЕФА Киммиха.

«Астон Вилла» набрала 6 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Бавария» с 3 очками идет 15-й.

Жоанатан Дэвид атакует ворота &laquo;Реала&raquo;. «Реал» проиграл «Лиллю», крутой камбэк «Ювентуса», Эмери победил «Баварию» и напомнил великую историю «Астон Виллы»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Йозуа Киммих
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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