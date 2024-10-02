«Атлетико» разгромно проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов

«Атлетико» на выезде уступил «Бенфике» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:4.

Победу лиссабонцам принесли голы Керема Актюркоглу (13-я минута), Анхеля Ди Марии (пенальти, 52-я), Александра Ба (75-я) и Оркуна Кекчю (пенальти, 84-я).

«Бенфика» одержала вторую победу в общем этапе Лиги чемпионов и поднялась на третье место в таблице. «Атлетико» (3) потерпел первое поражение и идет 23-м.

В следующем туре «матрасники» на своем поле примут «Лилль», а «Бенфика» дома сыграет с «Фейеноордом». Обе игры пройдут 23 октября.