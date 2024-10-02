«РБ Лейпциг» примет «Ювентус» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Матч состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция переклички игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события противостояния «РБ Лейпциг» — «Ювентус» будут доступны в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию встречи покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также на Okko будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В 1-м туре ЛЧ «РБ Лейпциг» проиграл «Атлетико» со счетом 2:1, «Ювентус» уверенно обыграл «ПСВ» — 3:1.

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