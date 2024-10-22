Нас ждет очень яркий матч.

22 октября в Мадриде состоится ремейк последнего финала Лиги чемпионов — действующий победитель турнира «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен румын Иштван Ковач.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия» Дортмунд 22 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что матч завершится победой «Реала». Взять такую ставку можно за коэффициент 1.50, вероятность данного исхода — примерно 67%. Успех «Боруссии» идет за 6.20 (14%), ничья — за 5.20 (19%).

На то, что гости не уступят в предстоящей встрече, предложена котировка 2.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценен скромными 1.42, ТМ 2.5 — 2.85. Можете рассмотреть вариант ТБ 3.5 за 2.05.

Эксперты почти не сомневаются, что забьют обе команды — этот исход доступен за 1.60. Вариант «обе забьют — нет» — за 2.30.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Реала» за 9.00.

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«Реал» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 22 октября 2024 года

Дортмундская «Боруссия» великолепно стартовала в общем этапе Лиги чемпионов, набрав максимум очков в двух матчах. В первом команда Нури Шахина долго боролась с «Брюгге» и могла как выиграть, так и проиграть, но в итоге забила три мяча в последние 15 минут и разгромила соперника. Во второй встрече досталось «Селтику» — шотландский клуб вообще оказался на грани того, чтобы потерпеть крупнейшее поражение на евроарене. Но результата семилетней давности (в 2016-м проиграли 0:7 «Барселоне») удалось избежать — матч закончился 7:1.

Лучше всего в прошедших встречах проявили себя трое: Карим Адейеми, Серху Гирасси (по три гола) и Джейми Байноу-Гиттенс (два мяча). Их вклад в победы команды позволил ей оказаться на вершине общей таблицы — еще шестерых соперников «Боруссия» опережает по разнице мячей (+9).

Удержаться на первой строчке по итогам выезда в Мадрид будет непросто, но возможно. «Реал», хоть и приобрел смертоносного Килианна Мбаппе, пока не выглядит так же сильно, как в прошлом сезоне. В Лиге чемпионов мадридцы в тяжелом стартовом матче переиграли «Штутгарт» (3:1), а во втором уступили на выезде «Лиллю» (0:1) и закопались в середине таблицы.

В чемпионате «бланкос» также уже теряли очки, причем не раз: трижды сыграли вничью и семь раз победили (в последнем туре справились с «Сельтой — 2:1). По этой причине в ла лиге они также не первые — уступают три балла лидирующей «Барселоне». Плюсом в команде есть кадровые проблемы, а еще недовольство игрой Мбаппе: хотя француз суммарно во всех турнирах забил уже восемь мячей, от него, безусловно, ждали еще большего. Прилетевший из Швеции скандал также положительно не влияет на отношение и внимание к нападающему.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Боруссия» Дортмунд

У «Реала» перед предстоящей встречей три потери, но только одна серьезная: автор победного гола в финале Дани Карвахаль выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Также не сыграют Браим Диас и Давид Алаба, который вообще может завершить карьеру.

У «Боруссии» не будет четырех игроков: Коуту, Дюранвиля, Рейны и Адейеми — реактивного вингера, который кошмарил оборону мадридцев в решающем матче прошлого розыгрыша. Без него вскрывать оборону соперника будет чуть труднее.

«Реал» — «Боруссия» Дортмунд: статистика личных встреч

«Реал» выиграл у «Боруссии» три последних матча: в финале предыдущего сезона (2:0), а также обе встречи группового этапа-2017/18 (3:2 и 3:1). Все соперники встречались 15 раз, и преимущество пока на стороне мадридцев: они победили семь раз и пять раз сыграли с дортмундцами вничью.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Боруссия» Дортмунд

Большая неожиданность, что после двух туров общую таблицу возглавляет именно «Боруссия», но такова реальность нового формата. Дортмундцы встречались с не самыми сложными оппонентами и наколотили им 10 мячей. Хотя, учитывая заточенность команды на атаку, удивительного в ее результативности ничего нет.

Думаю, немецкий клуб также поразит и ворота «Реала». Им удалось это в пяти из шести предыдущих встреч, а в последней они лишь чудом не добились цели. Причем, учитывая некоторые кадровые проблемы мадридцев в обороне и стадию турнира, предположу, что встреча получится очень открытой, а гости оформят более одного гола.

Рекомендуемая ставка: «Боруссия» забьет больше (1) мяча за 2.10.

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