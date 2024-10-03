Анчелотти: «Лилль» был сильнее, и мы должны это принять»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Лилля» (0:1) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы не привыкли к поражениям. Но соперник заслужил победу. «Лилль» превзошел нас в единоборствах. Сегодня соперник был сильнее, и мы должны это принять. Нужно учиться на своих ошибках. После последнего поражения мы сумели сделать выводы. Это хороший урок, который сделает нас сильнее», – цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

«Лилль» с 3 очками идет на 18-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Реал» с 3 очками занимает 16-е место.