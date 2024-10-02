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«Бенфика» — «Атлетико»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Бенфика» и «Атлетико» сыграют в Лиге чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Бенфика» и «Атлетико» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов встречаются на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) в среду, 2 октября. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Бенфика» — «Атлетико» в прямом эфире ведет платформа «Okko Спорт». Доступ к контенту стримингового сервиса возможен по подписке. Также онлайн-кинотеатр запускает мультикаст — переклички всех вечерних встреч Лиги чемпионов.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. В нашем матч-центре можно следить за ключевыми событиями игры «Бенфика» — «Атлетико».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Атлетико

Команды одержали победы в первых матчах общего этапа с одинаковым счетом 2:1 — «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» в гостях, а «Атлетико» — «РБ Лейпциг» на своем поле.

ФК Атлетико
ФК Бенфика
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