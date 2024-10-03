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Сегодня, 13:25

Головина признали худшим в матче Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Монако»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Итальянская газета La Gazzetta dello Sport, выставляющая оценки всем игрокам в Лиге чемпионов, признала полузащитника Александра Головина худшим в матче «Динамо» Загреб — «Монако» (2:2), который состоялся в среду, 2 октября.

Российский полузащитник, замененный в перерыве, получил оценку 5,0. Это самый низкий балл среди футболистов обеих команд.

В следующем матче Лиги чемпионов «монегаски» примут «Црвену Звезду» 22 октября, а «Динамо» на следующий день встретится на выезде с «Зальцбургом».

Александр Головин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Загреб)
ФК Монако
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