Головина признали худшим в матче Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Монако»

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport, выставляющая оценки всем игрокам в Лиге чемпионов, признала полузащитника Александра Головина худшим в матче «Динамо» Загреб — «Монако» (2:2), который состоялся в среду, 2 октября.

Российский полузащитник, замененный в перерыве, получил оценку 5,0. Это самый низкий балл среди футболистов обеих команд.

В следующем матче Лиги чемпионов «монегаски» примут «Црвену Звезду» 22 октября, а «Динамо» на следующий день встретится на выезде с «Зальцбургом».