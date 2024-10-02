Лига чемпионов 2 октября: расписание и трансляция всех матчей дня

В среду, 2 октября состоятся матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Расписание 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, 2 октября

19.45. «Жирона» — «Фейеноорд»

19.45. «Шахтер» — «Аталанта»

22.00. «Динамо» Загреб — «Монако»

22.00. «Штурм» — «Брюгге»

22.00. «Бенфика» — «Атлетико» Мадрид

22.00. «Ливерпуль» — «Болонья»

22.00. «Лилль» — «Реал» Мадрид

22.00. «РБ Лейпциг» — «Ювентус»

22.00. «Астон Вилла» — «Бавария»

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встреч будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матчей покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

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