Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:45

Лига чемпионов 2 октября: расписание и трансляция всех матчей дня

Опубликовано расписание 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Трофей Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press

В среду, 2 октября состоятся матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Расписание 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, 2 октября

19.45. «Жирона» — «Фейеноорд»

19.45. «Шахтер» — «Аталанта»

22.00. «Динамо» Загреб — «Монако»

22.00. «Штурм» — «Брюгге»

22.00. «Бенфика» — «Атлетико» Мадрид

22.00. «Ливерпуль» — «Болонья»

22.00. «Лилль» — «Реал» Мадрид

22.00. «РБ Лейпциг» — «Ювентус»

22.00. «Астон Вилла» — «Бавария»

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встреч будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матчей покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Читайте также
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Вратарь Щенсны возобновил карьеру и подписал контракт с «Барселоной»
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
«Астон Вилла» примет «Баварию» в матче Лиги чемпионов 2 октября
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
Популярное видео
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Лилль» — «Реал», «Астон Вилла» — «Бавария», игры «Ливерпуля», «Монако» и «Ювентуса». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Аталанта» разгромила «Шахтер» в Лиге чемпионов
«РБ Лейпциг» — «Ювентус»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Ливерпуль» — «Болонья»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Лилль» — «Реал»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Динамо» Загреб — «Монако»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости