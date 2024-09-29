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«Милан» выиграл дважды подряд и отложил разговоры об отставке Фонсеки. Пошатнуть положение тренера может «Байер»

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Милан» 1 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Паулу Фонсека и Рафаэл Леау («Милан»).
Фото Getty Images
ФК «Байер».
Фото Global Look Press
ФК «Милан».
Фото Getty Images
1/3
Парни Хаби Алонсо выдали яркий старт в главном еврокубке.

1 октября «Байер» встретится с «Миланом» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится на «Бай-Арене» в Леверкузене и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Милан

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Милан» 1 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Байер» фаворитом. Поставить на победу парней Хаби Алонсо можно с коэффициентом 1.70, вероятность — примерно 55%. Успех россонери предложили за 4.80 (21%), ничью — за 4.20 (24%).

«Милан» стартовал в ЛЧ с домашнего поражения от «Ливерпуля» (1:3). Верите, что команда Паулу Фонсеки наберет очки в Леверкузене? Опция Х2 доступна за 2.18.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.45. Рынок «обе забьют» представлен за 1.60, обратный вариант — за 2.30.

На выигрыш «фармацевтов» с форой (-1) дали котировку 2.10. Ф2 (+1) можно взять за 1.75.

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«Байер» — «Милан»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 1 октября 2024 года

Перед паузой на сборные леверкузенцы неожиданно уступили «Лейпцигу» на своем поле (2:3) и прервали впечатляющую серию из 35 матчей без поражений в бундеслиге. Осечка раззадорила парней Хаби Алонсо — после международного перерыва они забили четыре мяча в трех играх подряд. В чемпионате Германии «фармацевты» разгромили «Хоффенхайм» (4:1) и в фирменном стиле сломили «Вольфсбург» (4:3) — с парой камбэков по ходу встречи и победным голом в компенсированное время. А в первом туре общего этапа Лиги чемпионов с крупным счетом прихлопнули «Фейеноорд» (4:0).

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Успешный отрезок «Байера» прервала «Бавария» — в субботу клубы сыграли вничью на «Альянц Арене» (1:1). После матча Алонсо признался, что его команда должна радоваться этому результату — мюнхенцы превзошли действующих чемпионов Германии по xG (1.31-0.14), чаще били по воротам (18-3) и больше владели мячом (69%-31%).

Также «Бавария» практически в два раза быстрее возвращала мяч после потери — для этого ей в среднем требовалось около 10 секунд против 25 у леверкузенцев. Тренер «фармацевтов» считает, что такой сценарий поединка стал для его подопечных полезным уроком.

«Я хотел видеть больше энергии от команды, и в этом плане я доволен. Мы были готовы биться, что и делали. Нам необходимы дисциплина и страсть от игроков. Было непросто, у нас не получилось взять мяч под контроль. Обороняться было настоящим вызовом, так что этот балл важен», — заявил Алонсо.

ФК «Байер».
Фото Global Look Press

«Милан» победил всего в одном из пяти первых матчей под руководством Пауло Фонсеки — разгром «Венеции» (4:0) слегка разбавил ничьи с «Торино» (2:2) и «Лацио» (2:2), а также поражения от «Пармы» (1:2) и «Ливерпуля» (1:3) в первом туре общего этапа ЛЧ. Перспективы тренера напрямую зависели от результата дерби с «Интером», накануне которого россонери считались явным андердогом — в последний раз они обыграли нерадзурри в сентябре 2022 года (3:2), после чего уступили шесть раз подряд.

Однако «Милан» прервал неудачную серию именно в самый неочевидный момент. Кристиан Пулишич открыл счет уже на 10-й минуте, Федерико Димарко сравнял на 27-й, но на 89-й Маттео Габбия забил после подачи со штрафного и принес россонери три очка.

В субботу команда Фонсеки разгромила «Лечче» (3:0) и поднялась на промежуточное второе место в таблице. А ведь перерыв на матчи сборных россонери встречали на 14-й строчке. Такой прогресс отложит разговоры о возможной отставке португальского тренера как минимум до следующего международного перерыва.

ФК «Милан».
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Байер» — «Милан»

У россонери на длительный срок выбыли Алессандро Флоренци и Исмаэль Беннасер — оба вернутся только в 2025 году. Также повреждения залечивают Марко Спортьелло и Ноа Окафор. Лазарет «фармацевтов» пуст.

«Байер» — «Милан»: статистика личных встреч

Поединок в Леверкузене станет первым в истории противостояния команд — ранее они не пересекались в официальных матчах.

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Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Милан»

Россонери — самая результативная команда чемпионата Италии: в шести стартовых турах Кристиан Пулишич и компания оформили 14 голов. Леверкузенцы отличились такое же количество раз по итогам пяти туров бундеслиги — только «Бавария» забила больше (17). При этом оба коллектива имеют уязвимости в обороне — на поле будет достаточно исполнителей, которые способны наказать за ошибки. Так что поединок на «Бай-Арене» обещает веселый сценарий.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.85 (если забьют ровно трижды — будет возврат).

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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
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27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 0 : 2
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

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 7
Манфред Угальде

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Маркус Вендел

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 5 1 0
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